Жителі Тернополя шоковані платіжками за комунальні послуги

Фото: Уніан

Платежі за "комуналку" сильно засмутили тернополян

Городяни скаржаться, що через новий тариф на тепло вони тепер буде платити величезні гроші. Одна жінка поскаржилася, що їй на оплату квартири в 52 квадратних метра прийшла квитанція за опалення з сумою в 2 228 грн. Про це вона написала у Тернопільському співтоваристві Facebook.

При цьому жінка зазначила, що ця сума зазначена лише за тепло, адже буде ще й окремо гаряча вода.

"Так за такі гроші у мене в будинку повинно бути Африка!", - написала мешканка Тернополя.

Скріншот з Facebook

Варто зазначити, що з 1 січня збільшилися тарифи на тепло для населення, що також призведе до подорожчання гарячої води.

Користувачі мережі також обурені зростанням тарифів.

"Піднімати будуть до тих пір, поки народ буде платити. Платять, значить гроші мають. Перестати всім платити", - прокоментувала Любов Тельнова.

Скріншот з Facebook

"Підняли тариф ще в листопаді", - зазначив Денис Осипов.

Нагадаємо, що народний депутат Вадим Рабинович заявив, що підвищення тарифів на тепло влада прирікає українців на замерзання.

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