ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Жителі Тернополя шоковані платіжками за комунальні послуги

STYLERЖиття    10.01.2019 - 21:34
Жителі Тернополя шоковані платіжками за комунальні послуги
Фото: Уніан

Платежі за "комуналку" сильно засмутили тернополян

Городяни скаржаться, що через новий тариф на тепло вони тепер буде платити величезні гроші. Одна жінка поскаржилася, що їй на оплату квартири в 52 квадратних метра прийшла квитанція за опалення з сумою в 2 228 грн. Про це вона написала у Тернопільському співтоваристві Facebook.

При цьому жінка зазначила, що ця сума зазначена лише за тепло, адже буде ще й окремо гаряча вода.

"Так за такі гроші у мене в будинку повинно бути Африка!", - написала мешканка Тернополя.

Жителі Тернополя шоковані платіжками за комунальні послуги

Скріншот з Facebook

Варто зазначити, що з 1 січня збільшилися тарифи на тепло для населення, що також призведе до подорожчання гарячої води.

Користувачі мережі також обурені зростанням тарифів.

"Піднімати будуть до тих пір, поки народ буде платити. Платять, значить гроші мають. Перестати всім платити", - прокоментувала Любов Тельнова.

Жителі Тернополя шоковані платіжками за комунальні послуги

Скріншот з Facebook

"Підняли тариф ще в листопаді", - зазначив Денис Осипов.

Нагадаємо, що народний депутат Вадим Рабинович заявив, що підвищення тарифів на тепло влада прирікає українців на замерзання.

Раніше повідомлялося про те, що стало відомо, як отримати компенсацію за неякісні послуги ЖКГ.

Кабмін врегулював пільги на ЖКГ колишнім малолітнім в'язням концтаборів Тарифи на опалення і гарячу воду зросли з 1 січня
Новини України ТернопільЖКХ
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся