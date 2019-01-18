"У кого больше?": почему киевлянам приходят баснословные платежки за тепло

Коллаж РБК-Украина

Есть предположения, что жителям начали приходить платежи, в которые включили долги соседей

Жителям Киева начали приходить платежки с огромными суммами за отопление. У некоторых плата за тепло выросла почти в два раза еще в декабре, а также увеличились нормы потребления газа для квартир и домов без счетчиков. Об этом информируют в социальной сети Facebook.

"Друзья, нам массово сообщают жители массива, что в платёжках за газ (правда, у кого не стоит счётчик) сумма к выплате указана в два и больше раза выше, чем обычно. Возмущению нет предела!" - указано в сообщении.

Скриншот поста: (facebook.com/minskiymassiv)

Пользователи решили оставить свое мнение касательно данного вопроса. Киевляне подтвердили, что платежки за тепло действительно приходят с "космическими" цифрами:

Скриншот поста: (facebook.com/minskiymassiv)

В социальных сетях пользователи негодуют, что у них в платежках указаны гораздо большие суммы. В частности, одной жительнице Киева за квартиру в 60 кв. м насчитали аж 2120 гривен. Другая сообщила, что у нее в платежке указано более 3000 гривен.

Cкриншот поста: (facebook.com/Надежда Калита)

Почему цены на тепло массово выросли еще до вступления в силу решения НКРЭ о повышении тарифов - неизвестно. Жительница Киева Наталья, которой насчитали 963 гривни, хотя за ноябрь она платила 592, утверждает, что повышенные платежи связаны с тем, что раскидали долги других соседей, передает Страна.

Житель Русановки Сергей Чехобахов говорит, что у него в квартире на Раисы Окипной стоят счетчики тепла. В прошлом сезоне по счетчикам за месяц он должен был заплатить около 850 гривен, однако за последний месяц в платежке была указана сумма практически в два раза выше - 1500 гривен. Чтобы разобраться в ситуации мужчина пошел в ЖЭК, где ему сообщили, что в квитанциях также "разбрасывают" общедомовой долг еще и за те квартиры, которые совсем не платят за отопление.

К слову, по разным районам суммы за отопление могут существенно разниться. Vgorode проанализировал и отметил, что на Борщаговке суммы за отопление в почти одинаковых квартирах отличаются довольно ощутимо:

ул. Якуба Коласа, 7 - 1900 грн за 54 кв. м.;

ул. Симиренко, 29 - 3200 гривен за 67 кв. м.;

ул. Зодчих, 44 - 1590 гривен за 68 кв. м.;

просп. Леся Курбаса - 2160 гривен за 62 кв. м.;

ул. Подлесная, 6 - 2541 гривна за 79 кв. м.

ул. Симиренко - 2577 гривен за 3-комнатную квартиру;

просп. Леся Курбаса, 55 - 1355 гривен за 30 кв. м.;

ул. Симиренко, 2/19 - 2200 гривен за 70 кв. м.;

А вот такие счета за отопление приходят на Русановке:

60 кв. м. - 2120 грн;

55 кв. м. - 1950 грн;

61 кв. м. - 2141 грн;

60 кв. м. - 1200 грн;

53 кв. м. - 1023 грн;

42 кв. м. - 1600 грн.

Также одной из киевлянок, которая позвонила на горячую линию, объяснили, что якобы произошел "сбой в системе", поэтому сумма указана неправильная. Соответственно, всю эту сумму можно не оплачивать. Но вот когда именно пересчитают последствия этого сбоя - непонятно.

Напомним, что жители Тернополя шокированы платежками за коммунальные услуги. Одна женщина пожаловалась, что ей на оплату квартиры в 52 квадратных метра пришла квитанция за отопление с суммой в 2 228 грн.

Ранее народный депутат Вадим Рабинович заявил, что повышением тарифов на тепло власть обрекает украинцев на замерзание. Он отметил, что в итоге повышения пострадают все украинцы, но в особенности – пенсионеры.