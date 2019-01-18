"У кого больше?": почему киевлянам приходят баснословные платежки за тепло

Есть предположения, что жителям начали приходить платежи, в которые включили долги соседей
Жителям Киева начали приходить платежки с огромными суммами за отопление. У некоторых плата за тепло выросла почти в два раза еще в декабре, а также увеличились нормы потребления газа для квартир и домов без счетчиков. Об этом информируют в социальной сети Facebook.
"Друзья, нам массово сообщают жители массива, что в платёжках за газ (правда, у кого не стоит счётчик) сумма к выплате указана в два и больше раза выше, чем обычно. Возмущению нет предела!" - указано в сообщении.
Скриншот поста: (facebook.com/minskiymassiv)
Пользователи решили оставить свое мнение касательно данного вопроса. Киевляне подтвердили, что платежки за тепло действительно приходят с "космическими" цифрами:
Скриншот поста: (facebook.com/minskiymassiv)
В социальных сетях пользователи негодуют, что у них в платежках указаны гораздо большие суммы. В частности, одной жительнице Киева за квартиру в 60 кв. м насчитали аж 2120 гривен. Другая сообщила, что у нее в платежке указано более 3000 гривен.
Cкриншот поста: (facebook.com/Надежда Калита)
Почему цены на тепло массово выросли еще до вступления в силу решения НКРЭ о повышении тарифов - неизвестно. Жительница Киева Наталья, которой насчитали 963 гривни, хотя за ноябрь она платила 592, утверждает, что повышенные платежи связаны с тем, что раскидали долги других соседей, передает Страна.
Житель Русановки Сергей Чехобахов говорит, что у него в квартире на Раисы Окипной стоят счетчики тепла. В прошлом сезоне по счетчикам за месяц он должен был заплатить около 850 гривен, однако за последний месяц в платежке была указана сумма практически в два раза выше - 1500 гривен. Чтобы разобраться в ситуации мужчина пошел в ЖЭК, где ему сообщили, что в квитанциях также "разбрасывают" общедомовой долг еще и за те квартиры, которые совсем не платят за отопление.
К слову, по разным районам суммы за отопление могут существенно разниться. Vgorode проанализировал и отметил, что на Борщаговке суммы за отопление в почти одинаковых квартирах отличаются довольно ощутимо:
А вот такие счета за отопление приходят на Русановке:
Также одной из киевлянок, которая позвонила на горячую линию, объяснили, что якобы произошел "сбой в системе", поэтому сумма указана неправильная. Соответственно, всю эту сумму можно не оплачивать. Но вот когда именно пересчитают последствия этого сбоя - непонятно.
Напомним, что жители Тернополя шокированы платежками за коммунальные услуги. Одна женщина пожаловалась, что ей на оплату квартиры в 52 квадратных метра пришла квитанция за отопление с суммой в 2 228 грн.
Ранее народный депутат Вадим Рабинович заявил, что повышением тарифов на тепло власть обрекает украинцев на замерзание. Он отметил, что в итоге повышения пострадают все украинцы, но в особенности – пенсионеры.