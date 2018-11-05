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"У нас знову втрати": уродженець села Губин помер від кулі снайпера

STYLERЖиття    05.11.2018 - 12:10
Фото: Колаж РБК-Україна
Фото: Колаж РБК-Україна

Максим Пасичнюк був бійцем 14-ї окремої механізованої бригади

Боєць 14-ої окремої механізованої бригади, уродженець села Губин Волинської області Максим Пасичнюк загинув від кулі снайпера. Відповідний запис опублікований у Twitter.

"На превеликий жаль, у нас знову втрати: 4 листопада від кулі ворожого снайпера загинув уродженець с. Губін (Локачинський р-он) Волинська обл., боєць 14-ої ОМБр, Максим Пасичнюк, 40 років. Вічна пам'ять герою!", - зазначено у записі.

У коментарях під повідомленням українці висловили свої співчуття у зв'язку із загибеллю воїна.

&quot;У нас знову втрати&quot;: уродженець села Губин помер від кулі снайпераСкріншот поста: (twitter.com/aphareus)

Раніше на Донбасі в зоні ООС від кулі ворожого снайпера погиб боєць Антон Моспан з Черкас. Воїн перебував на службі у званні старшого сержанта військової частини 3029.

Також ми писали, що 16 жовтня у Київському військовому госпіталі помер тяжко поранений військовослужбовець 24-ї окремої механізованої бригади Юліан Циганко, який брав участь в антитерористичній операції на Донбасі. Він перебував на лікуванні після важкого поранення у листопаді 2015 року.

Нагадаємо, що у Львові в лікарні помер ветеран АТО із Золочева. У Львівській обласній клінічній лікарні помер демобілізований військовослужбовець, який брав участь в антитерористичній операції на Донбасі, Михайло Ковальчук.

Відео: РБК-Україна

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