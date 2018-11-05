"У нас опять потери": уроженец села Губин умер от пули снайпера

Фото: Коллаж РБК-Украина

Максим Пасичнюк был бойцом 14-ой отдельной механизированной бригады

Боец 14-ой отдельной механизированной бригады, уроженец села Губин Волынской области Максим Пасичнюк погиб от пули снайпера. Соответствующая запись опубликована в Twitter.

"К большому сожалению, у нас опять потери: 4 ноября от пули вражеского снайпера погиб уроженец с. Губин (Локачинский р-он) Волынская обл., боец 14-ой ОМБр, Максим Пасичнюк, 40 лет. Вечная память герою!", - указано в посте.

В комментариях под сообщением украинцы высказали свои соболезнования в связи с гибелью воина.

Скриншот поста: (twitter.com/aphareus)

Ранее на Донбассе в зоне ООС от пули вражеского снайпера погиб боец Антон Моспан из Черкасс. Воин состоял на службе в звании старшего сержанта военной части 3029.

Также мы писали, что 16 октября в Киевском военном госпитале скончался тяжелораненый военнослужащий 24-й отдельной механизированной бригады Юлиан Цыганко, который принимал участие в антитеррористической операции на Донбассе. Он находился на лечении после тяжелого ранения в ноябре 2015 года.

Напомним, что во Львове в больнице скончался ветеран АТО из Золочева. Во Львовской областной клинической больнице скончался демобилизованный военнослужащий, принимавший участие в антитеррористической операции на Донбассе, Михаил Ковальчук.

Видео: РБК-Украина