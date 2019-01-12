"У нас всі так розмовляють": ветеран ЗСУ влучив у мовний скандал прямо в поїзді (відео)

Ілюстративне фото (Styler, колаж)

Працівниця поїзда нахамила ветерану ЗСУ

В одному з потягів "Укрзалізниці" розгорівся мовний скандал, оскільки працівниця нахамила ветерану війни на Донбасі. Відповідне відео було опубліковано на сторінці "Мова" Facebook.

Так, працівниця вагона-ресторану відмовилася обслуговувати українського воїна державною мовою, стверджуючи при цьому, що "у нас все так говорят".

"Потяг №133/134 з сполученням Миколаїв-Івано-Франківськ. Новий мовний скандал за участю державного підприємства "Укрзалізниця". В цей раз цинічно образили нашого воїна-захисника України", - йдеться в повідомленні.

Відео: мовний скандал в поїзді (facebook.com/Mova.Online)

У той же час на опублікованому на відео видно, як боєць АТО розповідає про себе і про що прогриміла скандалі. При цьому він розмовляє з начальником потяга, до якого звернувся після ситуації.

"Вдома вона може нявкати і гавкати і взагалі хай говорить, як хоче. Але вона на роботі в державній компанії, а тому нехай спілкується українською", - сказав боєць.

При цьому користувачі мережі поголовно стали на бік ветерана ООС.

"Молодець солда, підтримую", "молодець, любий воїне", "правильно хлопці, ставте таких на місце", "це неповага до наших захисників, в першу чергу", - пишуть вони.

Скріншот коментарів (facebook.com/Mova.Online)

Нагадаємо, скандально відома екс-нардеп, яка представляла "Свободу", Ірина Фаріон, яка раніше прокоментувала мовний скандал в Білорусі, різко висловилася про російськомовних українців.

Як повідомлялося раніше, Фаріон жорстко облаяла Супрун через мову. В тексті агресивного повідомлення Ірина Фаріон звинуватила Супрун в порушення Конституції України, а також у потокании трудової міграції за кордон молодих кадрів.