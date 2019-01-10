"Матюки" в Раде и языковой вопрос: самые громкие скандалы с McDonald's

Фото: коллаж РБК-Украина

Нынешний инцидент закончился "мировой"

Простая доставка еды от McDonald's в Киеве для сотрудников Верховной Рады обернулась скандалом - к пяти пакетам были прикреплены стикеры с надписью, которую заказчики сочли нецензурной. Речь идет о служебном коде из трех латинских символов, которые в кириллице воспринимаются как матерное слово. Но эти нюансы знали не все, по крайней мере в парламенте, поэтому и потребовали объяснений в связи с "инцидентом".

В итоге все закончилось "мировой", и McDonald's даже пообещал компенсацию.

Фото: facebook.com/EuroMaydan

Дочь нардепа и сотрудница аппарата ВРУ Мелания Подоляк опубликовала в своем Facebook пост, в котором отметила, что работники компании вручную переписывают код "XYU", поэтому он и преображается соответствующим образом.

Скрин: facebook.com/podolyakmel

Отметим, что нынешний забавный случай с McDonald's в духе "трудности перевода" можно назвать только изюминкой на торте, так как из-за языкового вопроса и не только у компании ранее возникали вполне серьезные скандалы. Styler напоминает некоторые из них.

Так, в сентябре в Киеве на Осокорках работники McDonald's отказались обслуживать клиента на украинском языке. Посетитель попросил книгу жалоб и сделал там соответствующую запись, после чего пообщался с администратором заведения, включив камеру - на видеозаписи видно, что молодой человек стал общаться более дружелюбно и даже зачитал стихотворение про Украину.

Кстати, аналогичная ситуация возникала и в Харькове.

Также в Киеве в McDonald's возникал скандал из-за чая, произведенного в Российской Федерации. Кроме того, при этом сотрудник сети фастфуда позволял себе грубо общался с покупателем.

Скрин с Facebook-страницы Галины Рыбак

На столичной Оболони в одном из заведений сети McDonalds (возле ст. м. "Минская") произошло убийство - к трагедии привел конфликт между посетителями из-за курения.

В октябре 2018-го появилась информация о том, что в сети были созданы фейковые страницы с розыгрышами от McDonald's в Тернополе.

Как сообщалось ранее, в США популярные сети ресторанов быстрого питания McDonalds, General Mills и Subway, а также телеканалы Nickelodeon и Cartoon Network оказались втянуты в крупный скандал. Правозащитные организации обвинили эти компании в нарушении закона о защите частной жизни детей.

Также мы писали о том, что cкандал вокруг открытия фаст-фуда KFC в киевском Доме профсоюзов получил продолжение. Так, глава пресс-службы Федерации профсоюзов Украины Юрий Работа заявил, что в работе ресторана быстрого питания "нет ничего противозаконного". Кроме того, по его словам, в заведении не будет танцев, музыки и других подобных развлечений.