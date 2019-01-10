"Матюки" у Раді та мовне питання: найгучніші скандали з McDonald's

Фото: колаж РБК-Україна

Нинішній інцидент закінчився "мировою"

Проста доставка їжі від McDonald's в Києві для співробітників Верховної Ради обернулася скандалом - до п'яти пакетів були прикріплені стікери з написом, який замовники вважали нецензурним. Йдеться про службовий код з трьох латинських символів, які в кирилиці сприймаються як матюк. Але ці нюанси знали не всі, принаймні в парламенті, тому і зажадали пояснень у зв'язку із "інцидентом".

У підсумку все закінчилося "мировою", і McDonald's навіть пообіцяв компенсацію.

Фото: facebook.com/EuroMaydan

Донька нардепа і співробітниця апарату ВРУ Меланія Подоляк опублікувала у своєму Facebook пост, в якому зазначила, що працівники компанії вручну переписують код "XYU", тому його вигляд і корегується відповідним чином.

Скрін: facebook.com/podolyakmel

Зазначимо, що нинішній кумедний випадок із McDonald's в дусі "труднощі перекладу" можна назвати тільки родзинкою на торті, оскільки через мовне питання і не тільки у компанії раніше виникали цілком серйозні скандали. Styler нагадує деякі з них.

Так, у вересні у Києві на Осокорках працівники McDonald's відмовилися обслуговувати клієнта українською мовою. Відвідувач попросив книгу скарг і зробив там відповідний запис, після чого поспілкувався з адміністратором закладу, включивши камеру - на відеозаписі видно, що молодий чоловік став спілкуватися доброзичливіше і навіть зачитав вірш про Україну.

До слова, аналогічна ситуація виникала і в Харкові.

Також у Києві в McDonald's виникав скандал через чай, вироблений в Російській Федерації. Крім того, при цьому співробітник мережі фастфуду дозволяв собі грубо спілкувався з покупцем.

Скрін з Facebook-сторінки Галини Рибак

На столичній Оболоні в одному із закладів мережі McDonalds (біля ст. м "Мінська") сталося вбивство - до трагедії призвів конфлікт між відвідувачами через куріння.

У жовтні 2018-го з'явилася інформація про те, що в мережі були створені фейкові сторінки із розіграшами від McDonald's у Тернополі.

Як повідомлялося раніше, популярні в США мережі ресторанів швидкого харчування McDonalds, General Mills і Subway, а також телеканали Nickelodeon і Cartoon Network виявилися втягнуті у великий скандал. Правозахисні організації звинуватили ці компанії в порушенні закону про захист приватного життя дітей.

Також ми писали про те, що скандал навколо відкриття фаст-фуду KFC в київському Будинку профспілок, отримав продовження. Так, глава прес-служби Федерації профспілок України Юрій Робота заявив, що в роботі ресторану швидкого харчування "немає нічого протизаконного". Крім того, за його словами, у закладі не буде танців, музики та інших подібних розваг.