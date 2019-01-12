"У нас все так разговаривают": ветеран ВСУ угодил в языковой скандал прямо в поезде (видео)

Иллюстративное фото (Styler, коллаж)

Работница поезда нахамила ветерану ВСУ

В одном из поездов "Укрзализныци" разразился языковой скандал, поскольку работница нахамила ветерану войны на Донбассе. Соответствующее видео опубликовано на странице "Мова" в Facebook.

Так, работница вагона-ресторана отказалась обслуживать украинского воина на государственном языке, утверждая при этом, что "у нас все так говорят".

"Поезд №133/134 с сообщением Николаев-Ивано-Франковск. Новый языковой скандал с участием государственного предприятия Укрзализныця. В этот раз цинично обидели нашего воина-защитника Украины", - говорится в сообщении.

Видео: языковой скандал в поезде (facebook.com/Mova.Online)

В то же время на опубликованном видео видно, как боец АТО рассказывает о себе и о прогремевшем скандале. При этом он разговаривает с начальником поезда, к которому обратился после ситуации.

"Дома она может мяукать и лаять и вообще пусть говорит, как хочет. Но она на работе в государственной компании, а потому пусть общается на украинском", - сказал боец.

При этом пользователи сети повально стали на сторону ветерана ООС.

"Молодец солдат, поддерживаю", "молодец, дорогой воин", "правильно парни, ставьте таких на место", "это неуважение к нашим защитникам, в первую очередь", - пишут они.

Скриншот комментариев (facebook.com/Mova.Online)

Напомним, скандально известная экс-нардеп, представлявшая "Свободу", Ирина Фарион, которая ранее прокомментировала языковой скандал в Беларуси, резко высказалась о русскоязычных украинцах.

Как сообщалось ранее, Фарион жестко обругала Супрун из-за языка. В тексте агрессивного сообщения Ирина Фарион обвинила Супрун в нарушении Конституции Украины, а также в потокании трудовой миграции за границу молодых кадров.