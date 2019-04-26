ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Вбили і надіслали фото трупа: нові деталі трагедії під Львовом (відео)

STYLERЖиття    26.04.2019 - 08:53
Вбили і надіслали фото трупа: нові деталі трагедії під Львовом (відео)
Вбивство підлітка через борги під Львовом (Колаж РБК-Україна))

Вбивство 17-річного підлітка сталося ще 13 квітня

Троє підлітків замордували однолітка до смерті через борги у місті Жовква Львівської області. Його тіло закопали за хатою, а перед тим сфотографували. Рідні хлопця розповіли, що він не телефонував їм три тижні, але їх це не насторожило, бо той працював в іншому місті, повідомляє ТСН.

До того ж фото трупа вбивці випадково надіслали не тому адресату, що й допомогло правоохоронцям розкрити жахливий злочин.

24 квітня ввечері рідним повідомили, що їхній 17-річний Павло мертвий. Його товариші-ровесники вбили хлопця ще в ніч на 13 квітня. Про злочин стало відомо через збій у телефоні.

Вбили і надіслали фото трупа: нові деталі трагедії під Львовом (відео)

Вбивство підлітка через борги під Львовом (загиблий 17-річний Павло, скрін відео: YouTube/ТСН)

Підлітки зізналися, що Павла били у підвалі, а коли зрозуміли, що він не дихає, закопали за хатою. Сусіди одного із вбивць, на подвір'ї якого була здійснена розправа, і досі з жахом дивляться не незакопану яму.

Рідні зізнаються, вони знали, що Павло комусь заборгував гроші, і що йому погрожують, але що це за борг, так і не дізналися.

Двом неповнолітнім підозрюваним у вбивстві по 17 років, а третьому - 15. У поліції кажуть, що вони не розкаюються, проте стверджують, що вбивати не мали наміру. За скоєне їм загрожує до 10 років в'язниці.

Вбивство підлітка через борги під Львовом (відео: YouTube/ТСН)

Нагадаємо, що підозрюваний у вбивстві в київському "Сільпо" 33-річного батька двох маленьких дітей переховувався від поліції три тижні.

Раніше повідомлялося про те, що принцу Гаррі погрожували розправою. Він потерпав від загроз недоброзичливців.

Померла відома американська актриса: їй було всього 37 Бездушність не знає кордонів: в Херсоні мати жорстоко скалічила власну дитину
Вибори 2019 Результати виборів президента України Вибори 2019: як пройшов другий тур голосування
Новини України преступления
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся