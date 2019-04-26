Вбили і надіслали фото трупа: нові деталі трагедії під Львовом (відео)

Вбивство підлітка через борги під Львовом (Колаж РБК-Україна))

Вбивство 17-річного підлітка сталося ще 13 квітня

Троє підлітків замордували однолітка до смерті через борги у місті Жовква Львівської області. Його тіло закопали за хатою, а перед тим сфотографували. Рідні хлопця розповіли, що він не телефонував їм три тижні, але їх це не насторожило, бо той працював в іншому місті, повідомляє ТСН.

До того ж фото трупа вбивці випадково надіслали не тому адресату, що й допомогло правоохоронцям розкрити жахливий злочин.

24 квітня ввечері рідним повідомили, що їхній 17-річний Павло мертвий. Його товариші-ровесники вбили хлопця ще в ніч на 13 квітня. Про злочин стало відомо через збій у телефоні.

Вбивство підлітка через борги під Львовом (загиблий 17-річний Павло, скрін відео: YouTube/ТСН)

Підлітки зізналися, що Павла били у підвалі, а коли зрозуміли, що він не дихає, закопали за хатою. Сусіди одного із вбивць, на подвір'ї якого була здійснена розправа, і досі з жахом дивляться не незакопану яму.

Рідні зізнаються, вони знали, що Павло комусь заборгував гроші, і що йому погрожують, але що це за борг, так і не дізналися.

Двом неповнолітнім підозрюваним у вбивстві по 17 років, а третьому - 15. У поліції кажуть, що вони не розкаюються, проте стверджують, що вбивати не мали наміру. За скоєне їм загрожує до 10 років в'язниці.

Вбивство підлітка через борги під Львовом (відео: YouTube/ТСН)

Нагадаємо, що підозрюваний у вбивстві в київському "Сільпо" 33-річного батька двох маленьких дітей переховувався від поліції три тижні.

Раніше повідомлялося про те, що принцу Гаррі погрожували розправою. Він потерпав від загроз недоброзичливців.