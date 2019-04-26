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Убили и отправили фото трупа: новые детали трагедии под Львовом (видео)

STYLERЖизнь    26.04.2019 - 08:53
Убили и отправили фото трупа: новые детали трагедии под Львовом (видео)
Убийство подростка из-за долгов под Львовом (Коллаж РБК-УКраина)

Убийство 17-летнего подростка произошло еще 13 апреля

Трое подростков забили сверстника до смерти за долги в городе Жовква Львовской области. Его тело закопали за домом, а перед этим сфотографировали. Родные парня рассказали, что он не звонил им три недели, но их это не насторожило, потому что тот работал в другом городе, сообщает ТСН.

К тому же фото трупа убийцы случайно прислали не тому адресату, что и помогло правоохранителям раскрыть ужасное преступление.

24 апреля вечером родным сообщили, что их 17-летний Павел мертв. Его товарищи-ровесники убили парня еще в ночь на 13 апреля. О преступлении стало известно из-за сбоя в телефоне.

Убили и отправили фото трупа: новые детали трагедии под Львовом (видео)

Убийство подростка из-за долгов под Львовом (погибший 17-летний Павел, скрин видео: YouTube/ТСН)

Подростки признались, что Павла били в подвале, а когда поняли, что он не дышит, закопали за домом. Соседи одного из убийц, на дворе которого была осуществлена расправа, до сих пор с ужасом смотрят не незакопанную яму.

Родные признаются, они знали, что Павел кому-то задолжал деньги, и что ему угрожают, но что это за долг, так и не узнали.

Двум несовершеннолетним подозреваемым в убийстве по 17 лет, а третьему - 15. В полиции говорят, что они не раскаиваются, однако утверждают, что убивать не собирались. За содеянное им грозит до 10 лет тюрьмы.

Убийство подростка из-за долгов под Львовом (видео: YouTube/ТСН)

Напомним, что подозреваемый в убийстве в киевском "Сильпо" 33-летнего отца двух маленьких детей скрывался от полиции три недели.

Ранее сообщалось о том, что принцу Гарри угрожали расправой. Он страдал от угроз недоброжелателей.

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