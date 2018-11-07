Вбивство 15-річної дівчинки під Харковом: з'явилася інформація про загиблу школярку

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Близька подруга загиблої розповіла, чим дівчинка захоплювалася

Друзі і сусіди убитої 15-річної школярки розповіли, як вона з'явилася в селі Покотилівка і якою дівчинка була до своєї загибелі. Про це пишуть "Факти".

Мешканці села Покотилівка розповіли, що Аліса разом з мамою та молодшою сестрою переїхали кілька років тому. Вони ні з ким не конфліктували, але і особливо з сусідами не спілкувалися.

"Наскільки я чула, Віка — мама Аліси — в Покотилівку поїхала від свого чоловіка. У них були якісь проблеми. Що саме сталося у подружжя, я точно не знаю, а чутки передавати недобре. Аліса якось мені сказала, що не хоче, щоб тато знав, де вони живуть", - розповіла сусідка Олена.

Подруга загиблої, 15-річна Аня розповіла, що Аліса дружила з хлопцем з іншого селища і любила книгу Льюїса Керрола.

"Я дружила з нею. Що можу сказати про Алісу? Ми разом вчилися в ліцеї. Вона завжди була дуже старанною. Оцінки були хороші. Любила казку Керролла "Аліса в країні чудес". Говорила, що цей твір майже про неї. Аліса дружила з хлопцем з Новоселівки. Вони часто зідзвонювалися. Цей хлопчик начебто її ровесник", - розповіла Аня.

Вона обурилася тим, що в соціальних мережах про Алісу почали писати гидоти і зазначила, що її подруга не вживала ні наркотиків, ні алкоголю.

"В соціальних мережах я читала, що Аліса нібито вживала наркотики, або спиртним балувалася... Я взагалі не розумію, звідки беруться такі чутки? Тим більше, що пишуть про це люди, які не були знайомими з Алісою. Моя подружка не любила галасливих компаній. Ні алкоголю, ні наркотиків вона ніколи не пробувала. Це я точно знаю!" – додала дівчинка.

В той фатальний день Аліса вийшла з дому, щоб їхати в ліцей на електричці. Шлях до станції йшов стежкою крізь зарості, а потім потрібно було перейти через трасу.

Мама Аліни збиралася в місто по справах поїхати наступною електричкою. По дорозі на станцію, в заростях, вона виявив кросівок дочки і підняла тривогу. Вона прочесала зарості, але дочку не знайшла. А пізніше їй зателефонували з ліцею і повідомили, що дівчинка на заняттях так і не з'явилася. Спочатку мама шукала її разом з місцевими жителями, а потім звернулася в поліцію.

Тіло Аліни виявили тільки через добу. На тілі знайшли сліди від побоїв. Другу кросівку виявили у кущах, в декількох десятках метрів від тіла.

Місцевий активіст, який намагався відновити весь шлях Аліси, висловив припущення, що дівчинка тікала від когось, і на ходу скидала кросівки – тому їх знайшли в різних місцях.

Крім того, у Аліси з собою був рюкзак з підручниками і зошитами. Його поліція поки не виявила.

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Відео: РБК-Україна