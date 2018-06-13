Вбивство Аміни Окуєвої: мама військової розповіла, як просувається слідство

За її словами, вбивство Аміни - це довгий ланцюг подій, які тягнулися довгий час

Мама чеченського добровольця, воїна АТО Аміни Окуєвої Ірина Камінська розповіла, як просувається слідство у справі про вбивство її дочки. Про це вона повідомила в інтерв'ю виданню "Obozrevatel".

"Я визнана потерпілою по першій справі від 1 червня минулого року, коли робили замах на життя Аміни і Адама. Також я визнана потерпілою у справі від 30 жовтня 2017 року, коли була вбита моя дочка. Мене допитували слідчі по обох справах. Так що я можу цікавитися, як просувається справа, знайомитися з результатами", - каже мати загиблої героїні.

За її словами, вбивство Аміни - це довгий ланцюг подій, які тягнулися довгий час.

Фото: Аміна Окуєва (facebook.com Amina.Okueva)

"Що стосується слідства, то у мене є відомості від Антона Геращенка. Він розповідав, що слідство розробляє російський слід. І як сказав Геращенко, всі люди, які вбили мою дочку, зараз знаходяться на території Росії. Це все, що я знаю. Імена, напевно, відомі, але не називаються", - каже Ірина.

Вона додала, що, якщо слідство та суд правильно проведені і якщо буде доведено, що це не просто було замах з особистої неприязні, а що це замовлення, то винуватець повинен постати в свій час перед міжнародним судом.

Фото: Аміна Окуєва (facebook.com Amina.Okueva)

"Коли людину не можна вбити інформаційно, коли не можна його принизити, не можна його спаплюжити, розтоптати, то просто починають вбивати фізично. Але ці вбивці не розуміють того, що коли вони її вбили, то Аміна стала легендою. І її ім'я увійшло в історію України. І через 100 років будуть знати Аміну як людини, який віддав життя за волю України. Мені важко про це говорити. Але свобода тільки тоді варто чогось, коли люди за неї віддають своє життя", - підсумувала мати загиблої патріотки України та Ічкерії.

Фото: Аміна Окуєва (УНІАН)

Аміна Окуєва була вбита ввечері 30 жовтня 2017 року на залізничному переїзді біля селища Глеваха Київської області. Вона перебувала в машині зі своїм чоловіком, командиром чеченського батальйону імені Джохара Дудаєва Адамом Осмаєвим, коли їх автомобіль обстріляли. Окуєва загинула на місці, її чоловік отримав поранення, проте його життю загрози немає.

Раніше повідомлялося, що мама Аміни Окуєвої поділилася спогадами про дочку.

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