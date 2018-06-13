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Убийство Амины Окуевой: мама военной рассказала, как продвигается следствие

STYLERLIFE        13.06.2018 - 16:50
Фото: Амина Окуева (odcrisis.org)
Фото: Амина Окуева (odcrisis.org)

По ее словам, убийство Амины - это длинная цепь событий, которые тянулись долгое время

Мама чеченского добровольца, воина АТО Амины Окуевой Ирина Каминская рассказала, как продвигается следствие по делу об убийстве ее дочери. Об этом она сообщила в интервью изданию "Obozrevatel".

"Я признана потерпевшей по первому делу от 1 июня прошлого года, когда покушались на жизнь Амины и Адама. Также я признана потерпевшей и по делу от 30 октября 2017 года, когда была убита моя дочь. Меня допрашивали следователи по обоим делам. Так что я могу интересоваться, как продвигается дело, знакомиться с результатами", - говорит мать погибшей героини.

По ее словам, убийство Амины - это длинная цепь событий, которые тянулись долгое время.

Фото: Амина Окуева (facebook.com Amina.Okueva)

"Что касается следствия, то у меня есть сведения от Антона Геращенко. Он рассказывал, что следствие разрабатывает российский след. И как сказал Геращенко, все люди, которые убили мою дочь, сейчас находятся на территории России. Это все, что я знаю. Имена, наверное, известны, но не называются", - говорит Ирина.

Она добавила, что, если следствие и суд будут правильно проведены и если будет доказано, что это не просто было покушение из личной неприязни, а что это заказ, то виновник должен предстать в свое время перед международным судом.

Фото: Амина Окуева (facebook.com Amina.Okueva)

"Когда человека нельзя убить информационно, когда нельзя его унизить, нельзя его опорочить, растоптать, то просто начинают убивать физически. Но эти убийцы не понимают того, что когда они ее убили, то Амина стала легендой. И ее имя вошло в историю Украины. И через 100 лет будут знать Амину как человека, который отдал жизнь за свободу Украины. Мне трудно об этом говорить. Но свобода только тогда стоит чего-то, когда люди за нее отдают свою жизнь", - подытожила мать погибшей патриотки Украины и Ичкерии.

Фото: Амина Окуева (УНИАН)

Амина Окуева была убита вечером 30 октября 2017 года на железнодорожном переезде у поселка Глеваха Киевской области. Она находилась в машине со своим мужем, командиром чеченского батальона имени Джохара Дудаева Адамом Осмаевым, когда их автомобиль обстреляли. Окуева погибла на месте, ее супруг получил ранение, однако его жизни угрозы нет.

Ранее сообщалось, что мама Амины Окуевой поделилась воспоминаниями о дочери.

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Теги: АТО, убийство, Амина Окуева
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