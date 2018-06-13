Защищала Украину: мама Амины Окуевой поделилась воспоминаниями о дочери

По ее словам, Амина была удивительно гордым человеком

Мама чеченского добровольца, воина АТО Амины Окуевой Ирина Каминская поделилась воспоминаниями о своей дочери. Об этом она рассказала в интервью изданию "Obozrevatel".

Мать героини отметила, что после первого покушения на Амину и ее мужа, Адама Осмаева, она редко виделась с дочерью в целях безопасности.

"Летом, после первого покушения (1 июня 2017 года на ул. Кирилловской в Киеве на супругов Адама Осмаева и Амину Окуеву было совершено покушение, но они сумели выжить), мы редко встречались, было опасно. У них была охрана, но через два месяца охрану сняли. Разговоры о том, что они отказались от охраны сами, это неправда. Я просила, чтобы она обратилась к Авакову, к Геращенко. Она сказала, что никого ни о чем просить не будет", - говорит Ирина.

Фото: Амина Окуева (facebook.com Amina.Okueva)

По ее словам, Амина была удивительно гордым человеком, она никогда никого ни о чем не просила.

"Адам меня просил, чтобы я поговорила с Аминой, убедила ее, что ей рядом с ним опасно, он говорил, что они охотятся за ним. Хотя я думаю, что они охотились и за Адамом, и за Аминой. Я ответила: "Ты же понимаешь, Адам, что это бессмысленно. Она никогда на это не согласится", - вспоминает мама храброй защитницы Украины.

Ирина Каминская отметила, что Адам Осмаев так и не получил украинского гражданства и не получал никакой защиты от государства, хотя воевал за нашу страну.

Фото: Амина Окуева (facebook.com Amina.Okueva)

"А ведь были люди, которые в течение одного дня получали гражданство, – такие, как Саакашвили. А Адам не был защищен, он не мог носить даже оружие. Амина имела оружие, которое ей подарил министр МВД – вначале "Макаров", потом "Глок", - говорит Ирина.

Она добавила, что подаренный "Макаров" спас жизнь Амина и Адама во время первого покушения.

Мама героини рассказала, что никаких проблем у нее с верой на службе не было.

"Зато были огромные проблемы с тем, что она женщина. Она серьезно относилась к гендерным проблемам. Незадолго до гибели она прошла собеседование в представительстве ООН в Украине по гендерной политике. Думаю, у нее блестяще получилось бы защищать интересы женщин в силовых структурах. Я прекрасно понимаю, что то, чем занималась моя дочь, – дело благое и правильное. Это защита Украины", - подытожила Ирина Каминская.

Фото: Амина Окуева (УНИАН)

Амина Окуева была убита вечером 30 октября 2017 года на железнодорожном переезде у поселка Глеваха Киевской области. Она находилась в машине со своим мужем, командиром чеченского батальона имени Джохара Дудаева Адамом Осмаевым, когда их автомобиль обстреляли. Окуева погибла на месте, ее супруг получил ранение, однако его жизни угрозы нет.

Ранее сообщалось, что дело о покушении на убийство Осмаева и Окуевой будет рассматривать суд присяжных.

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