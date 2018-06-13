Захищала Україну: мама Аміни Окуєвої поділилася спогадами про дочку

За її словами, Аміна була напрочуд гордою людиною

Мама чеченського добровольця, воїна АТО Аміни Окуєвої Ірина Камінська поділилася спогадами про свою доньку. Про це вона розповіла в інтерв'ю виданню "Obozrevatel".

Мати героїні зазначила, що після першого замаху на Аміну і її чоловіка, Адама Осмаєва, вона рідко бачилася з дочкою в цілях безпеки.

"Влітку, після першого замаху (1 червня 2017 року на вул. Кирилівської в Києві на подружжя Адама Осмаєва і Аміну Окуеву було скоєно замах, але вони зуміли вижити), ми рідко зустрічалися, було небезпечно. У них була охорона, але через два місяці охорону зняли. Розмови про те, що вони відмовилися від охорони самі, це неправда. Я просила, щоб вона звернулася до Авакова, до Геращенко. Вона сказала, що нікого ні про що просити не буде", - каже Ірина.

Фото: Аміна Окуєва (facebook.com Amina.Okueva)

За її словами, Аміна була напрочуд гордою людиною, вона ніколи нікого ні про що не просила.

"Адам мене просив, щоб я поговорила з Аміною, переконала її, що їй поруч з ним небезпечно, він говорив, що вони полюють за ним. Хоча я думаю, що вони полювали і за Адамом, і за Аміною. Я відповіла: "Ти ж розумієш, Адам, що це безглуздо. Вона ніколи на це не погодиться", - згадує мама хороброї захисниці України.

Ірина Камінська зауважила, що Адам Осмаєв так і не отримав українського громадянства і не отримував ніякого захисту від держави, хоча воював за нашу країну.

Фото: Аміна Окуєва (facebook.com Amina.Okueva)

"Але ж були люди, які протягом одного дня отримували громадянство, – такі, як Саакашвілі. А Адам не був захищений, він не міг носити навіть зброю. Аміна мала зброю, яку їй подарував міністр МВС – спочатку "Макаров", потім "Глок", - каже Ірина.

Вона додала, що подарований "Макаров" врятував життя Аміна і Адама під час першого замаху.

Мама героїні розповіла, що жодних проблем у неї з вірою на службі не було.

"Зате були величезні проблеми з тим, що вона жінка. Вона серйозно ставилася до гендерних проблем. Незадовго до загибелі вона пройшла співбесіду в представництві ООН в Україні гендерної політики. Думаю, у неї блискуче вийшло б захищати інтереси жінок в силових структурах. Я прекрасно розумію, що те, чим займалася моя дочка, – справа блага і правильна. Це захист України", - підсумувала Ірина Камінська.

Фото: Аміна Окуєва (УНІАН)

Аміна Окуєва була вбита ввечері 30 жовтня 2017 року на залізничному переїзді біля селища Глеваха Київської області. Вона перебувала в машині зі своїм чоловіком, командиром чеченського батальйону імені Джохара Дудаєва Адамом Осмаєвим, коли їх автомобіль обстріляли. Окуєва загинула на місці, її чоловік отримав поранення, проте його життю загрози немає.

Раніше повідомлялося, що справа про замах на вбивство Осмаєва і Окуєвої буде розглядати суд присяжних.

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