Вбивство у Києві: вдова почала розшук свідків

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Вбивство сталося рівно місяць тому

Вдова загиблого чоловіка Катерина Козулько просить всіх поширити інформацію про пошук свідків вбивства її чоловіка, яке сталося в ніч з 22 на 23 червня в 00:20 біля станції метро "Оболонь". Про це повідомляється на сторінці kiev.dtp.ua Facebook.

"Київ. Вбивство. Дружина шукає свідків. Репост", - написано в публікації.

"В ніч з 22-го на 23-тє червня (ніч перед робочою суботою), о 00-20 годині, біля станції метро Оболонь, за магазином "Велика Кишеня", у сквері навпроти кафе "Георг", знайшли мертвим мого чоловіка, Козулько Тараса, 1976 р. Мертвого і пограбованого. Пройшов рівно місяць. Крім бездіяльності поліції, на яку була наївна надія, виявлено факти надання мені з боку тієї ж поліції свідомо помилкової або неповної інформації", - розповіла жінка.

Вона просить усіх, хто що-небудь бачив або пам'ятає, допомогти розібратися в тому, що сталося. Можливо, запам'ятали якісь нестандартні речі.

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

"Чоловік був одягнений в білу сорочку з довгим рукавом, в білі джинси. При собі мав сумку з ноутбуком і документами, синього кольору, що висить на плечі. Сумка з усім вмістом була вкрадена, крім неї викрадено мобільний телефон та ланцюжок з шиї", - повідомила Катерина.

Імовірно, чоловік міг бути пограбований на пероні станції метро "Оболонь" о 22:15, а потім погнатися за грабіжником. Інша версія: його могли вивести зі станції приблизно в той же час обманним або силовим шляхом, а потім вже пограбувати.

"Зрозуміти, що сталося далі і наскільки правильні здогадки, можуть тільки свідки", - додала Катерина.

Раніше ми писали про те, що 20 липня вранці на Осокорках у Києві сталася смертельна аварія. Водій не впорався з керуванням і врізався в рекламний щит. Спочатку була інформація про те, що чоловік, який вижив, побіг в озеро топитися відразу, як дізнався, що загинув його друг. Патрульні діставали його з води.

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