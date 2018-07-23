Убийство в Киеве: вдова начала розыск свидетелей

Иллюстративное фото (pixabay)

Убийство произошло ровно месяц назад

Вдова погибшего супруга Екатерина Козулько просит всех распространить информацию о поиске свидетелей убийства ее мужа, которое произошло в ночь с 22 на 23 июня в 00:20 возле станции метро "Оболонь". Об этом сообщается на странице kiev.dtp.ua в Facebook.

"Киев. Убийство. Жена ищет свидетелей. Репост", - написано в публикации.

"В ночь с 22го на 23-тье июня (ночь перед рабочей субботой), в 00-20 часов, возле станции метро Оболонь, за магазином "Велика Кишеня", в сквере напротив кафе "Георг", нашли мертвым моего мужа, Козулько Тараса, 1976 г.р. Мертвого и ограбленного. Прошел ровно месяц. Кроме бездействия полиции, на которую была наивная надежда, выявлены факты предоставления мне со стороны той же полиции заведомо ложной и неполной информации", - рассказала женщина.

Она просит всех, кто что-либо видел или помнит, помочь разобраться в том, что произошло. Возможно, запомнили какие-то нестандартные вещи.

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

"Муж был одет в белую рубашку с длинным рукавом, в белые джинсы. При себе имел сумку с ноутбуком и документами, синего цвета, висящую на плече. Сумка со всем содержимым была украдена, кроме нее украдены мобильный телефон и цепочка с шеи", - сообщила Екатерина.

Предположительно, мужчина мог быть ограблен на перроне станции метро "Оболонь" в 22:15, а затем погнаться за грабителем. Другая версия: его могли вывести со станции примерно в то же время обманным или силовым путем, а затем уже ограбить.

"Понять, что произошло дальше и насколько верны догадки, могут только свидетели", - добавила Екатерина.

Ранее мы писали о том, что 20 июля утром на Осокорках в Киеве случилась смертельная авария. Водитель не справился с управлением и врезался в рекламный щит. Изначально была информация о том, что выживший побежал в озеро топиться сразу, как узнал, что погиб его друг. Патрульные доставали его из воды.

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