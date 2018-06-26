Вбивство українськи голлівудським сценаристом: мати дівчини оприлюднила звернення до суду

Жінка готується до суду, який винесе рішення щодо сценариста

Мати вбитої голлівудським сценаристом Яни Касьян готується до суду над Блейком Лейбелом, який скоїв жорстоке звірство. Текст звернення Ольги Касьян до суддів опублікувало ТСН.

"Шановні присутні, я буду читати по папері, так як я дуже нервую і хвилююся. Той біль і відчай, які знаходяться всередині мене, неможливо виразити ніякими словами. Я ніколи не могла подумати, що в один день моє життя буде зламана і перетворитися в пекло і нескінченні страждання", - починається лист.

"Два роки я звертаюся до Бога і питаю сама себе - за що? За що моя дочка була піддана таким нелюдським тортурам і страждань? За бажання любити і бути коханою? За бажання мати дитину, сім'ю і дарувати своїм близьким любов і турботу? Я вдвічі більше мучуся від того, що чудовисько, яке вчинило всі ці жорстокі злодіяння, є батьком моєї внучки"- пише Ольга.

Фото: Яна Касьян (Facebook.com)

Сценариста, який вбив Яну Касьян, мати дівчини вважає чудовиськом.

"Це чудовисько зруйнувало наші життя, життя своєї родини, життя своїх синів, життя своєї новонародженої дочки, яка як дві краплі води схожа на нього зовні", - пише жінка.

Ольга Касьян зазначила, що до сих пір не почули хоча б слів співчуття від членів сім'ї Блейка.

"Я, як будь-яка мати, не замислюючись віддала б моє життя взамін її, щоб вона могла обіймати і цілувати свою дочку, бачити її перші кроки, чути її перші слова, читати їй казки перед сном, грати з нею в парку, радіти всьому її успіхам і підтримувати у всьому, але, на жаль, це неможливо. Історія життя цього маленького ангела почалася з того, що її батько по-звірячому вбив її матір", - додала мати вбитої дівчини.

Нагадаємо, Яна Касьян познайомилася з Блейком Лейбелом в 2014 році Лос-Анджелесі. Через рік дівчина завагітніла. У пари народилася дочка, якій на момент трагедії було всього кілька тижнів.

Яну Касьян перед смертю били, ґвалтували, катували, а потім - відкачали з тіла всю кров.

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