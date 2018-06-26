Убийство украинки голливудским сценаристом: мать девушки обнародовала обращение к суду

Женщина готовится к суду, который вынесет решение относительно сценариста

Мать убитой голливудским сценаристом Яны Касьян готовится к суду над Блейком Лейбелом, который совершил жестокое зверство. Текст обращения Ольги Касьян к судьям опубликовало ТСН.

"Уважаемые присутствующие, я буду читать по бумаге, так как я очень нервничаю и волнуюсь. Та боль и отчаяние, которые находятся внутри меня, невозможно выразить никакими словами. Я никогда не могла подумать, что в один день моя жизнь будет сломана и превратиться в ад и нескончаемые страдания", - начинается письмо.

"Два года я обращаюсь к Богу и спрашиваю сама себя - за что? За что моя дочь была подвергнута таким нечеловеческим пыткам и страданиям? За желание любить и быть любимой? За желание иметь ребёнка, семью и дарить своим близким любовь и заботу? Я вдвойне мучаюсь от того, что чудовище, совершившее все эти жесточайшие злодеяния, является отцом моей внучки" – пишет Ольга.

Фото: Яна Касьян (Facebook.com)

Сценариста, который убил Яну Касьян, мать девушки считает чудовищем.

"Это чудовище разрушило наши жизни, жизнь своей семьи, жизнь своих сыновей, жизнь своей новорожденной дочери, которая как две капли воды похожа на него внешне", - пишет женщина.

Ольга Касьян отметила, что до сих пор не услышали хотя бы слов соболезнования от членов семьи Блейка.

"Я, как любая мать, не задумываясь отдала бы мою жизнь взамен ее, чтобы она могла обнимать и целовать свою дочь, видеть ее первые шаги, слышать ее первые слова, читать ей сказки перед сном, играть с ней в парке, радоваться всем ее успехам и поддерживать во всем, но, к сожалению, это невозможно. История жизни этого маленького ангела началась с того, что ее отец зверски убил ее мать", - добавила мать убитой девушки.

Напомним, Яна Касьян познакомилась с Блейком Лейбелом в 2014 году Лос-Анджелесе. Спустя год девушка забеременела. У пары родилась дочь, которой на момент трагедии было всего несколько недель.

Яну Касьян перед смертью избивали, насиловали, пытали, а потом – откачали из тела всю кровь.

Ранее появились детали зверского убийства украинки голливудским сценаристом.

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