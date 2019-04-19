Вбивця ветерана АТО може уникнути покарання: всі подробиці

Вбивство ветерана АТО, яке відбулося три місяці тому в селі Помічна Кіровоградської області, спровокувало скандал. Рідні вбитого 28-річного Василя кажуть, що його позбавив життя сусід. Про це йдеться в сюжеті програми "Сегодня" на телеканалі "Україна".

Мати Василя разом з місцевими жителями прийшла в райадміністрацію, щоб розібратися, чому слідство нічого не робить. Рідні підозрюють у жорстокому вбивстві Василя сусіда, який нібито запідозрив ветерана АТО в крадіжці техніки.

За словами очевидця, бійка між чоловіками сталася на покинутій автобазі. Спочатку сусід бив Василя кулаками, а потім дістав молоток. Після цього він забрав його у свій будинок, який знаходиться поруч. Звідти Василь живим не вийшов. При цьому підозрюваний намагався приховати сліди злочину.

Вбивство ветерана АТО (відео: YouTube/Сьогодні)

Дядько Василя розповів, що сусід з трупа зрізав нігті, а в будинку, де була кров на стінах, він зірвав шпалери. В плиті були виявлені залишки ножа. Мобільний телефон і речі він спалив.

Він також зазначив, що з моменту вчинення вбивства пройшов вже 71 день, а підозрюваного так і не заарештували, крім того він ходить і розповідає, що йому нічого не буде за вбивство, і просто отримає умовний термін.

У свою чергу, начальник районного відділу поліції заявив, що перед затриманням підозрюваного, повинні ще прийти результати експертизи.

"На даний момент особі оголошено про підозру у скоєнні вбивства, а також у скоєнні пограбування щодо потерпілого. Йому обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою", - зазначив начальник Новоукраїнського відділу поліції Ігор Матвійчук.

Чому підозрюваний у вбивстві Василя весь цей час був на волі, в поліції не пояснюють. При цьому мати загиблого правоохоронцям не довіряє і вимагає, щоб справу перевели в обласне управління.

Нагадаємо, що вбивця тату-майстрині Тетяни Подвашецької зізнався в злочині своїй матері.

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