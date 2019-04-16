Вбивство ювеліра в Києві розкрито: злочинці готувалися підірвати його родину (відео)

Справа про вбивство ювеліра Сергія Кисельова 5 березня в Києві розкрита. У поліції повідомили про те, що підозрювані готували ще один зухвалий і жорстокий злочин - вони збиралися підірвати друзів і родичів загиблого в понеділок на кладовищі на 40-й день його смерті. Про це розповів глава поліції Києва Андрій Крищенко на брифінгу.

Для цього вони вивчили маршрут пересування дружини Кисельова та його родичів, розшукали могилу ювеліра та підготували місце для майбутнього злочину.

Оперативники та бійці КОРД затримали зловмисників по дорозі до кладовища на шляху до села Ходосівка під Києвом. В їхньому автомобілі знайшли гранату Ф-1, а під час обшуків у їхніх квартирах вилучили зброю та боєприпаси.

Було затримано 49-річного жителя Київської області (раніше судимого). Його поплічники - 49-річний уродженець Кіровоградської області та 43-річний житель Києва.

Злочинцям загрожує до 15 років тюрми з конфіскацією майна або довічне ув'язнення.

Фото: npu.gov.ua

Крищенко розповів, що Кисельов займався дохідним ювелірним бізнесом, про це знав його знайомий, який вирішив заволодіти заощадженнями, а підприємця вбити.

"Цей чоловік - колишній компаньйон потерпілого, який провів у в'язниці 11 років за вчинення розбійного нападу. Для реалізації злочинного плану він залучив двох спільників, серед яких чітко розподілив ролі", - зазначив він.

Злочинці детально вивчили робочий графік Кисельова, його маршрути пересування і контакти. Вони приїхали на подвір'я його будинку, де і застрелили чоловіка.

"До нього в машину на заднє сидіння підсів головний фігурант і вистрілив з пістолета у голов", - розповів начальник столичної поліції.

У поліції повідомили, що підозрюваних затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу.

Відео: YouTube / Поліція Києва

Нагадаємо, що Сергій Кисельов був застрелений у власному автомобілі в Дніпровському районі Києва 5 березня. Спочатку поліції не була відома особистість вбитого. Пізніше повідомлялося, що загиблим виявився свідок у справі "діамантових прокурорів".

Згодом у ГПУ зробили заяву, що вбитий Сергій Кисельов не був свідком по справі "діамантових прокурорів".

Також ми писали про те, що у справі про вбивство ювеліра Сергія Кисельова ДБР почали розслідування щодо крадіжки поліцейським зброї і відеореєстратора з місця вбивства.