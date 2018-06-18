"Вбивцю за ґрати": у Києві активісти вимагали покарати доґхантера Олексія Святогора (фоторепортаж)

Обвинувачений має понести справедливе покарання за свої злочини, нагадують зоозахисники
У понеділок, 18 червня, під Апеляційним судом міста Києва пройшла зоозахисна акція "Святогор не місце на волі!". У цей час у суді мали розглянути апеляцію по справі Олексія Святогора, якого називають головним догхантером України.
Пізніше виявилося, що засідання суду перенесли через те, що в інстанцію не передали необхідні матеріали.
Зараз Олексій Святогор знаходиться в СІЗО: 11 червня Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід догхантеру у вигляді утримання під вартою на 60 діб без права внесення застави.
Фото: Святогор злодійствував мінімум сім років і відчував свою невразливість, адже він має сильну підтримку серед високих чинів, вважають активісти (РБК-Україна, Віталій Носач)
Святогор відкрито пропагує вбивство тварин і мало не за власним визнанням замучив і вбив кілька тисяч бездомних собак.
Відео: У Києві активісти вимагали покарати догхантера Олексія Святогора (Валентина Балабанова/video.rbc.ua)
"Вбивцю за ґрати", "Вимагаємо правосуддя", "Сьогодні вони вбивають тварин, завтра вбиватимуть дітей" – з такими гаслами активісти вийшли під будівлю суду, щоб закликати до справедливого розслідування та вимагати в'язниці для Святогора.
За словами Віталія Черняховського, головного координатора громадянської кампанії "Форум порятунку Києва", відкрита пропаганда насильства над тваринами Святогором і його однодумцями здійснюється вже більше семи років.
Фото: Святогор не приховував свою позицію і відкрито заявляв про те, що тварин на вулицях треба знищувати (РБК-Україна, Віталій Носач)
"За цей час вони почали об'єднуватися, "протоптали стежку" до влади. Спроби залучити Святогора до відповідальності довгий час блокувалися, адже за ним стоять впливові люди. А тим часом він відкрито розповідав, як треба труїти собак. Запрошував додому журналістів і на камеру показував, як стріляє по голубах і воронах", - розповідає він.
Фото: "Вбивцю за ґрати", "Вимагаємо правосуддя", "Сьогодні вони вбивають тварин, завтра вбиватимуть дітей" – з такими гаслами активісти вийшли під будівлю суду (РБК-Україна, Віталій Носач)
Олексій Святогор при цьому ще й сам є адвокатом.
Були спроби позбавити його права вести адвокатську діяльність, але вони не увінчалися успіхом, розповідає Віталій Черняховський.
Фото: Вбиваючи тварин, догхантери, швидше за все, співпрацювали з місцевою владою, допускає Віталій Черняховський (РБК-Україна, Віталій Носач)
"За ним стоять дуже серйозні люди. Активісти подали звернення і Національну академію наук, Інститут економіко-правових проблем. У цьому інституті Святогор числиться аспірантом. Згідно з положенням про аспірантурі, подібні порушення, які він здійснював і інші негідні молодого вченого вчинки служать підставою для виключення з аспірантури. Можете собі уявити, інститут не знайшов причин, щоб це зробити!" - додає він.
Фото: Адвокат Олексія Святогора Олексій Клименюк і судді Апеляційного суду міста Києва (РБК-Україна, Віталій Носач)
Активіст нагадує: Святогор сам заявляє про вбивства тварин відкрито.
Фото: "Безкарності для таких людей, як Сятогор, повинен бути покладений край" - зоозахисники (РБК-Україна, Віталій Носач)
"Є і відео, і маса матеріалів. Він хизувався і був упевнений, що ніхто його не покарає. Він відкрито сміявся над спробами активістів залучити його до відповідальності. На моїй пам'яті це катування він проводив як мінімум сім років", - розповідає Черняховський.
Отрута, яку розкидали догхантери по Києву, нерідко потрапляла в приватні двори, нагадує він. Причому самі вбивці тварин не соромилися викладати у соцмережі відео, які це підтверджують.
"Святогор відкрито глузував над зоозахисниками і називав їх "пузатими тітками". Він розумів свою невразливість. Це дуже досвідчений злочинець. Фактично він маніяк!" - каже Черняховський.
Фото: Активісти закликали справедливо покарати "головного доґхантера України" (РБК-Україна, Віталій Носач)
Було відкрито кримінальне провадження, і тільки завдяки тому, що ним займалися цілих 22 місяці, вдалося змусити прокуратуру вручити Святогору повідомлення про підозру. Вручення підозри спиралося на три лінгвістичні експертизи, показання свідків і численні матеріали, які були накопичені у цій справі.
"Треба зрозуміти, що голослівно його ніхто не звинувачує. Поки що на сьогоднішній день не було звинувачень Святогора у вбивствах тварин. Поки мова йде тільки про пропаганду жорстокого поводження з тваринами. Він відкрито про це говорить, і є достатня база фактів, щоб передати справу до суду і почати повноцінний судовий процес. Зараз ніяких підстав для його звільнення з-під варти немає", - вважає активіст.
Раніше в мережі з'явилося відео затримання Олексія Святогора.