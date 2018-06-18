"Вбивцю за ґрати": у Києві активісти вимагали покарати доґхантера Олексія Святогора (фоторепортаж)

Обвинувачений має понести справедливе покарання за свої злочини, нагадують зоозахисники

У понеділок, 18 червня, під Апеляційним судом міста Києва пройшла зоозахисна акція "Святогор не місце на волі!". У цей час у суді мали розглянути апеляцію по справі Олексія Святогора, якого називають головним догхантером України.

Пізніше виявилося, що засідання суду перенесли через те, що в інстанцію не передали необхідні матеріали.

Зараз Олексій Святогор знаходиться в СІЗО: 11 червня Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід догхантеру у вигляді утримання під вартою на 60 діб без права внесення застави.

Фото: Святогор злодійствував мінімум сім років і відчував свою невразливість, адже він має сильну підтримку серед високих чинів, вважають активісти (РБК-Україна, Віталій Носач)

Святогор відкрито пропагує вбивство тварин і мало не за власним визнанням замучив і вбив кілька тисяч бездомних собак.

Відео: У Києві активісти вимагали покарати догхантера Олексія Святогора (Валентина Балабанова/video.rbc.ua)

"Вбивцю за ґрати", "Вимагаємо правосуддя", "Сьогодні вони вбивають тварин, завтра вбиватимуть дітей" – з такими гаслами активісти вийшли під будівлю суду, щоб закликати до справедливого розслідування та вимагати в'язниці для Святогора.

"Запрошував додому журналістів і на камеру показував, як стріляє по голубах і воронах"

За словами Віталія Черняховського, головного координатора громадянської кампанії "Форум порятунку Києва", відкрита пропаганда насильства над тваринами Святогором і його однодумцями здійснюється вже більше семи років.

Фото: Святогор не приховував свою позицію і відкрито заявляв про те, що тварин на вулицях треба знищувати (РБК-Україна, Віталій Носач)

"За цей час вони почали об'єднуватися, "протоптали стежку" до влади. Спроби залучити Святогора до відповідальності довгий час блокувалися, адже за ним стоять впливові люди. А тим часом він відкрито розповідав, як треба труїти собак. Запрошував додому журналістів і на камеру показував, як стріляє по голубах і воронах", - розповідає він.

Фото: "Вбивцю за ґрати", "Вимагаємо правосуддя", "Сьогодні вони вбивають тварин, завтра вбиватимуть дітей" – з такими гаслами активісти вийшли під будівлю суду (РБК-Україна, Віталій Носач)

Олексій Святогор при цьому ще й сам є адвокатом.

Були спроби позбавити його права вести адвокатську діяльність, але вони не увінчалися успіхом, розповідає Віталій Черняховський.

Фото: Вбиваючи тварин, догхантери, швидше за все, співпрацювали з місцевою владою, допускає Віталій Черняховський (РБК-Україна, Віталій Носач)

"За ним стоять дуже серйозні люди. Активісти подали звернення і Національну академію наук, Інститут економіко-правових проблем. У цьому інституті Святогор числиться аспірантом. Згідно з положенням про аспірантурі, подібні порушення, які він здійснював і інші негідні молодого вченого вчинки служать підставою для виключення з аспірантури. Можете собі уявити, інститут не знайшов причин, щоб це зробити!" - додає він.

Фото: Адвокат Олексія Святогора Олексій Клименюк і судді Апеляційного суду міста Києва (РБК-Україна, Віталій Носач)

Активіст нагадує: Святогор сам заявляє про вбивства тварин відкрито.

Фото: "Безкарності для таких людей, як Сятогор, повинен бути покладений край" - зоозахисники (РБК-Україна, Віталій Носач)

"Є і відео, і маса матеріалів. Він хизувався і був упевнений, що ніхто його не покарає. Він відкрито сміявся над спробами активістів залучити його до відповідальності. На моїй пам'яті це катування він проводив як мінімум сім років", - розповідає Черняховський.

"Відкрито глузував над зоозахисниками і розумів свою невразливість"

Отрута, яку розкидали догхантери по Києву, нерідко потрапляла в приватні двори, нагадує він. Причому самі вбивці тварин не соромилися викладати у соцмережі відео, які це підтверджують.

"Святогор відкрито глузував над зоозахисниками і називав їх "пузатими тітками". Він розумів свою невразливість. Це дуже досвідчений злочинець. Фактично він маніяк!" - каже Черняховський.

Фото: Активісти закликали справедливо покарати "головного доґхантера України" (РБК-Україна, Віталій Носач)

Було відкрито кримінальне провадження, і тільки завдяки тому, що ним займалися цілих 22 місяці, вдалося змусити прокуратуру вручити Святогору повідомлення про підозру. Вручення підозри спиралося на три лінгвістичні експертизи, показання свідків і численні матеріали, які були накопичені у цій справі.

"Треба зрозуміти, що голослівно його ніхто не звинувачує. Поки що на сьогоднішній день не було звинувачень Святогора у вбивствах тварин. Поки мова йде тільки про пропаганду жорстокого поводження з тваринами. Він відкрито про це говорить, і є достатня база фактів, щоб передати справу до суду і почати повноцінний судовий процес. Зараз ніяких підстав для його звільнення з-під варти немає", - вважає активіст.

Раніше в мережі з'явилося відео затримання Олексія Святогора.