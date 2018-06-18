"Убийцу за решетку": в Киеве активисты требовали наказать догхантера Алексея Святогора (фоторепортаж)

Обвиняемый должен понести справедливое наказание за свои преступления, напоминают зоозащитники

В понедельник, 18 июня, под Апелляционным судом города Киева прошла зоозащитная акция "Святогору не место на воле!". В это время в суде должны были рассмотреть апелляцию по делу Алексея Святогора, которого называют главным догхантером Украины.

Позже оказалось, что заседание суда перенесли по причине того, что в инстанцию не передали необходимые материалы.

Сейчас Алексей Святогор находится в СИЗО: 11 июня Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения догхантеру в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога.

Фото: Святогор бесчинствовал минимум семь лет и ощущал свою неуязвимость, ведь он имеет сильную поддержку среди высоких чинов, считают активисты (РБК-Украина, Виталий Носач)

Святогор открыто пропагандирует убийство животных и чуть ли не по собственным признаниям замучил и убил несколько тысяч бездомных собак.

"Убийцу за решетку", "Требуем правосудия", "Сьогодні вони вбивають тварин, завтра вбиватимуть дітей" – с такими лозунгами активисты вышли под здание суда, чтобы призвать к справедливому расследованию и потребовать тюрьмы для Святогора.

"Приглашал домой журналистов и на камеру показывал, как стреляет по голубям и воронам"

По словам Виталия Черняховского, главного координатора гражданской кампании "Форум спасения Киева", открытая пропаганда насилия над животными Святогором и его единомышленниками осуществляется уже более семи лет.

Фото: Святогор не скрывал свою позицию и открыто заявлял о том, что животных на улицах надо уничтожать (РБК-Украина, Виталий Носач)

"За это время они начали объединяться, "протоптали дорожку" к властям. Попытки привлечь Святогора к ответственности долгое время блокировались, ведь за ним стоят влиятельные люди. А тем временем он открыто рассказывал, как надо травить собак. Приглашал домой журналистов и на камеру показывал, как стреляет по голубям и воронам", - рассказывает он.

Фото: "Убийцу за решетку", "Требуем правосудия", "Сьогодні вони вбивають тварин, завтра вбиватимуть дітей" – с такими лозунгами активисты вышли под здание суда (РБК-Украина, Виталий Носач)

Алексей Святогор при этом еще и сам является адвокатом.

Были попытки лишить его права вести адвокатскую деятельность, но они не увенчались успехом, рассказывает Виталий Черняховский.

Фото: Убивая животных, догхантеры, скорее всего, сотрудничали с местными властями, допускает Виталий Черняховский (РБК-Украина, Виталий Носач)

"За ним стоят очень серьезные люди. Активисты подали обращения и в Национальную академию наук, в Институт экономико-правовых проблем. В этом институте Святогор числится аспирантом. Согласно положению об аспирантуре, подобные нарушения, которые он совершал и другие недостойные молодого ученого поступки служат основанием для исключения из аспирантуры. Можете себе представить, институт не нашел причин, чтобы это сделать!" - добавляет он.

Активист напоминает: Святогор сам1 заявляет об убийствах животных открыто.

Фото: "Безнаказанности для таких людей, как Сятогор, должен быть положен край" - зоозащитники (РБК-Украина, Виталий Носач)

"Есть и видео, и масса материалов. Он куражился и был уверен, что никто его не накажет. Он открыто смеялся над попытками активистов привлечь его к ответственности. На моей памяти это истязание он проводил как минимум семь лет", - рассказывает Черняховский.

"Открыто насмехался над зоозащитниками и понимал свою неуязвимость"

Отрава, которую разбрасывали догхантеры по Киеву, нередко попадала в частные дворы, напоминает он. Причем сами убийцы животных не стеснялись выкладывать в соцсети видео, которые это подтверждают.

"Святогор открыто насмехался над зоозащитниками и называл их "пузатыми тетками". Он понимал свою неуязвимость. Это очень опытный преступник. Фактически он как маньяк!" - говорит Черняховский.

Фото: Активисты призвали справедливо наказать "главного догхантера Украины" (РБК-Украина, Виталий Носач)

Было открыто уголовное производство, и только благодаря тому, что им занимались целых 22 месяца, удалось заставить прокуратуру вручить Святогору уведомление о подозрении. Вручение подозрения опиралось на три лингвистические экспертизы, на показания свидетелей и многочисленные материалы, которые были накоплены в этом деле.

"Необходимо понять, что голословно его никто не обвиняет. Пока на сегодняшний день не было обвинений Святогору в убийствах животных. Пока речь идет только о пропаганде жестокого обращения с животными. Он открыто об этом говорит, и есть достаточная база фактов, чтобы передать дело в суд и начать полноценный судебный процесс. Сейчас никаких оснований для его освобождения из-под стражи нет", - считает активист.

Ранее в сети появилось видео задержания Алексея Святогора.