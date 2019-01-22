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"Виродки без мізків": у Запоріжжі активіста жорстоко побили битами

STYLERЖиття    22.01.2019 - 12:17
"Виродки без мізків": у Запоріжжі активіста жорстоко побили битами
Колаж РБК-Україна

Сергій Мазуренко отримав серйозні травми

15 січня, шість чоловік побили битами лідера організації "Тверезі двори" Сергія Мазуренко. Відповідний ролик активіст виклав 21 січня на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Як відомо, Мазуренко заробляє тим, що встановлює решітки. Зловмисники вирішили цим скористатися і викликали активіста зробити виміри вікна для установки решітки. Коли чоловік підійшов до назначеному місці, на нього налетіла юрба з битами і почала бити. 

&quot;Виродки без мізків&quot;: у Запоріжжі активіста жорстоко побили битамиСкріншот поста: (facebook.com/elena.goolaya)

&quot;Виродки без мізків&quot;: у Запоріжжі активіста жорстоко побили битамиСкріншот відео: (facebook.com/Сергей Мазуренко)

Користувачі обурені і пропонують радикально покарати зловмисників:

"Знайти і знищити як ворогів народу";

"Виродки без мізків";

"Немає слів";

"Війна в країні! Чого ж дивуватися?!";

&quot;Виродки без мізків&quot;: у Запоріжжі активіста жорстоко побили битами

Скріншот коментарів: (facebook.com/elena.goolaya)

Нагадаємо, нещодавно у Києві внаслідок бійки зі стріляниною біля гуртожитку на території Київського політехнічного інституту на вулиці Борщагівській двоє хлопців отримали серйозні розсічення, а дівчину задули перцем.

Як повідомлялося раніше, в жовтні в Ужгороді на двох підлітків, що займалися спортом, накинулася і побила компанія ромів.

Також ми писали про те, що в одному з районів Запоріжжя сім'я ромів викрала з лікарні трьох власних дітей.

 

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