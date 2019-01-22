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"Ублюдки без мозгов": в Запорожье активиста зверски избили битами

STYLERЖизнь    22.01.2019 - 12:17
"Ублюдки без мозгов": в Запорожье активиста зверски избили битами
Коллаж РБК-Украина

Сергей Мазуренко получил серьезные травмы

15 января, шесть человек избили битами лидера организации "Трезвые дворы" Сергея Мазуренко. Соответствующий ролик активист выложил 21 января на своей странице в социальной сети Facebook.

Как известно, Мазуренко зарабатывает тем, что устанавливает решетки. Злоумышленники решили этим воспользоваться и вызвали активиста сделать замеры окна для установки решетки. Когда мужчина подошел к назначеному месту, на него налетела толпа с битами и начала избивать. 

&quot;Ублюдки без мозгов&quot;: в Запорожье активиста зверски избили битамиСкриншот поста: (facebook.com/elena.goolaya)

&quot;Ублюдки без мозгов&quot;: в Запорожье активиста зверски избили битамиСкриншот видео: (facebook.com/Сергей Мазуренко)

Пользователи возмущены и предлагают радикально наказать злоумышленников:

"Вычислить и уничтожить как врагов народа";

"Ублюдки без мозгов";

"Нет слов";

"Война в стране! Чего же удивляться?!";

&quot;Ублюдки без мозгов&quot;: в Запорожье активиста зверски избили битами

Скриншот комментариев: (facebook.com/elena.goolaya)

Напомним, недавно в Киеве вследствие драки со стрельбой возле общежития на территории Киевского политехнического института на улице Борщаговской двое парней получили серьезные рассечения, а девушку задули перцем

Как сообщалось ранее, в октябре в Ужгороде на двух подростков, занимавшихся спортом, набросилась и избила компания ромов

Также мы писали о том, что в одном из районов Запорожья семья ромов похитила из больницы троих собственных детей

 

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