"Ублюдки без мозгов": в Запорожье активиста зверски избили битами

Сергей Мазуренко получил серьезные травмы
15 января, шесть человек избили битами лидера организации "Трезвые дворы" Сергея Мазуренко. Соответствующий ролик активист выложил 21 января на своей странице в социальной сети Facebook.
Как известно, Мазуренко зарабатывает тем, что устанавливает решетки. Злоумышленники решили этим воспользоваться и вызвали активиста сделать замеры окна для установки решетки. Когда мужчина подошел к назначеному месту, на него налетела толпа с битами и начала избивать.
Скриншот поста: (facebook.com/elena.goolaya)
Скриншот видео: (facebook.com/Сергей Мазуренко)
Пользователи возмущены и предлагают радикально наказать злоумышленников:
"Вычислить и уничтожить как врагов народа";
"Ублюдки без мозгов";
"Нет слов";
"Война в стране! Чего же удивляться?!";
Скриншот комментариев: (facebook.com/elena.goolaya)
Напомним, недавно в Киеве вследствие драки со стрельбой возле общежития на территории Киевского политехнического института на улице Борщаговской двое парней получили серьезные рассечения, а девушку задули перцем.
Как сообщалось ранее, в октябре в Ужгороде на двух подростков, занимавшихся спортом, набросилась и избила компания ромов.
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