"Ублюдки без мозгов": в Запорожье активиста зверски избили битами

Коллаж РБК-Украина

Сергей Мазуренко получил серьезные травмы

15 января, шесть человек избили битами лидера организации "Трезвые дворы" Сергея Мазуренко. Соответствующий ролик активист выложил 21 января на своей странице в социальной сети Facebook.

Как известно, Мазуренко зарабатывает тем, что устанавливает решетки. Злоумышленники решили этим воспользоваться и вызвали активиста сделать замеры окна для установки решетки. Когда мужчина подошел к назначеному месту, на него налетела толпа с битами и начала избивать.

Скриншот поста: (facebook.com/elena.goolaya)

Скриншот видео: (facebook.com/Сергей Мазуренко)

Пользователи возмущены и предлагают радикально наказать злоумышленников:

"Вычислить и уничтожить как врагов народа";

"Ублюдки без мозгов";

"Нет слов";

"Война в стране! Чего же удивляться?!";

Скриншот комментариев: (facebook.com/elena.goolaya)

Напомним, недавно в Киеве вследствие драки со стрельбой возле общежития на территории Киевского политехнического института на улице Борщаговской двое парней получили серьезные рассечения, а девушку задули перцем.

Как сообщалось ранее, в октябре в Ужгороде на двух подростков, занимавшихся спортом, набросилась и избила компания ромов.

Также мы писали о том, что в одном из районов Запорожья семья ромов похитила из больницы троих собственных детей.