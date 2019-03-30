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Убозтво: російський літак для космонавтів рознесли в мережі (фото)

STYLERЖиття    30.03.2019 - 18:51
Убозтво: російський літак для космонавтів рознесли в мережі (фото)
Салон літака Ту-204-300 (фото: twitter.com/Rogozin)

Дмитро Рогозін українською мовою відповідав на критику літака

Новий російський літак для космонавтів під назвою "Сергій Корольов", який нещодавно презентував "Роскосмос", викликав у соцальных мережах неоднозначну реакцію. Один з юзерів запитав, чому в салоні Ту-204-300 "таке убозтво", після чого віце-прем'єр-міністр РФ Дмитро Рогозін раптово вирішив перейти на українську мову і вступив із ним у полеміку.

Російський чиновник розмістив фото літака у своєму Twitter. Рогозін розповів, що літак оссащен спеціальними каютами для космонавтів.

Користувач мережі під ніком Noncomfor розкритикував побачене.

Рогозін вирішив відповісти на коментар, причому українською мовою. Можна припустити, що чиновник апріорі вважає, що якщо хтось щось критикує з російського виробництва, то це - українці.

Убозтво: російський літак для космонавтів рознесли в мережі (фото)В мережі розкритикували літак Ту-204-300 (фото: twitter.com/Rogozin)

"Вибачте, це літак для космонавтів, а не для ваших українських олігархів", – написав він.

У свою чергу Noncomfor зазначив, що він громадянин РФ, і до того ж вважає себе патріотом.

"І мені соромно, що сучасний салон нашого літака гірше за дешеву іномарку 90-х років, - написав юзер і додав - а вам не соромно?"

Убозтво: російський літак для космонавтів рознесли в мережі (фото)

Фото: twitter.com/Rogozin

Питання залишилося без відповіді, Рогозін промовчав.

Тоді Noncomfor продовжив: "Патріоту соромно, коли робиться відверта халтура. Потрібно пишатися досягненнями країни і ганьбитися її провалами. І на вашу думку космонавта можна хоч на возі везти?"

Убозтво: російський літак для космонавтів рознесли в мережі (фото)

Скрін: twitter.com/Rogozin

Як повідомлялося раніше, президент РФ Володимир Путін нещодавно голосно заявив, що російські винищувачі Су-57 (їх почали розробляти ще в 80-х роках) є кращими в світі, чим розсмішив мережа

Також ми писали про те, що в РФ презентували новий танк під назвою "Армата", який у мережі висміяли.

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