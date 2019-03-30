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Убожество: российский самолет для космонавтов разнесли в сети (фото)

STYLERЖизнь    30.03.2019 - 18:51
Убожество: российский самолет для космонавтов разнесли в сети (фото)
Салон самолета Ту-204-300 (фото: twitter.com/Rogozin)

Дмитрий Рогозин на украинском языке отвечал на критику самолета

Новый российский самолет для космонавтов под названем "Сергей Королев", который недавно презентовал "Роскосмос", вызвал в соцальных сетях неоднозначную реакцию. Один из юзеров спросил, почему в салоне Ту-204-300 "такое убожество", после чего вице-премьер-министр РФ Дмитрий Рогозин внезапно решил перейти на украинский язык и вступил с ним в полемику.

Российский чиновник разместил фото самолета в своем Twitter. Рогозин рассказал, что самолет оссащен специальными каютами для космонавтов.

Пользователь сети под ником Noncomfor раскритиковал увиденное.

Рогозин решил ответить на комментарий, причем на украинском языке. Можно предположить, что чиновник априори считает, что если кто-то что-то критикует из российского производства, то это - украинцы.

Убожество: российский самолет для космонавтов разнесли в сети (фото)В сети раскритиковали самолет Ту-204-300 (фото: twitter.com/Rogozin)

"Вибачте, це літак для космонавтів, а не для ваших українських олігархів", – написал он.

В свою очередь Noncomfor отметил, что он гражданин РФ, и к тому же считает себя патриотом. 

"И мне стыдно, что современный салон нашего самолета хуже дешевой иномарки 90-х годов, - написал юзер и добавил - а вам не стыдно?"

Убожество: российский самолет для космонавтов разнесли в сети (фото)

Фото: twitter.com/Rogozin

Вопрос остался без ответа, Рогозин промолчал.

Тогда Noncomfor продолжил: "Патриоту стыдно, когда делается откровенная халтура. Нужно гордиться достижениями страны и позориться ее провалами. И по вашему мнению космонавта можно хоть на телеге везти?"

Убожество: российский самолет для космонавтов разнесли в сети (фото)

Скрин: twitter.com/Rogozin

Как сообщалось ранее, президент РФ Владимир Путин недавно громко заявил, что российские истребители Су-57 (их начали разрабатывать еще в 80-х годах) являются лучшими в мире, чем рассмешил сеть

Также мы писали о том, что в РФ презентовали новый танк под названием "Армата", который в сети высмеяли.

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