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Як прибрати біль в животі під час стресу: дієві поради психолога

Автор: Styler

Коли ми на нервах, в стресі, в хвилюваннях реагує весь організм. Тисячі процесів починають відбуватися інакше. СПК (синдром подразненого кишківника) – один з "класичних" симптомів тривожного розладу.

Психолог Олена Любченко на сторінці в Instagram розповіла, як стрес впливає на кишковий тракт і навчила справлятися з проявами тривожних станів.

У кишковому тракті мільйони нервових закінчень. Кишечник називають "другим мозком". І коли головний мозок реагує на стрес збудженням, депресією, тривогою, "кишковий мозок" – реагує СПК і пошкодженням кишкового бар'єру, а останнє робить організм проникним для інфекцій і запалень.


Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Кишковий бар'єр - важливий блокпост імунної системи. Якщо він пошкоджений - ми починаємо хворіти. Більш того, якщо він хронічно трохи пошкоджений – так що ми не помічаємо запалення або болю, через проломи може проникати ендотоксин і провокувати тривожність, депресію, поганий настрій!

І так, все це може посилюватися під час стресу (дослідження про звичайні публічні виступи це підтверджують). Що вже говорити про серйозні і хронічні нервові розлади.

Тривога провокує стрес, а він - зниження "іммункі", що робить нас вразливими перед різними вірусами.



Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Що робити?

  • Заспокоюватися.
  • Дихати. Три глибоких повільних вдихи вже знімають стресову відповідь.
  • Зупиняти гру уяви, якщо ви схильні до тривоги.
  • Не дивитися залякуючі медіа. Ви підсилюєте інфострес, а ми всі і так живемо в стресовому котлі.
  • Лікувати живіт: лікар, аналізи, дієти.
  • Побільше природи і позитиву. Поменше "досягаторства" і СПК.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про те, що психологи озвучили 9 типів людей в оточенні, які роблять нас нещасними.

До речі, психолог розповів, як за пару хвилин впоратися з панікою і тривогою.

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