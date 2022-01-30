Как убрать боль в животе во время стресса: действенные советы психолога

Когда мы на нервах, в стрессе, в волнениях реагирует весь организм. Тысячи процессов начинают происходить иначе. СРК (синдром раздраженного кишечника) – один из "классических" симптомов тревожного расстройства.
Психолог Елена Любченко на странице в Instagram рассказала, как стресс влияет на кишечный трак и научила справляться с проявлениями тревожных состояний.
В кишечном тракте миллионы нервных окончаний. Кишечник называют «вторым мозгом». И когда головной мозг реагирует на стресс возбуждением, депрессией, тревогой, "кишечный мозг" – реагирует СРК и повреждением кишечного барьера, а последнее делает организм проницаемым для инфекций и воспалений.
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Кишечный барьер – важный блокпост иммунной системы. Если он поврежден – мы начинаем болеть. Более того, если он хронически немного поврежден – так что мы не замечаем воспаления или болей, через бреши может проникать эндотоксин и провоцировать тревожность, депрессию, плохое настроение!
И да, все это может усиливаться во время стресса (исследование про обычные публичные выступления это подтверждают). Что уж говорить о серьезных и хронических нервных расстройствах.
Тревога провоцирует стресс, а он - снижение "иммунки", что делает нас уязвимыми перед различными вирусами.
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Что делать?
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