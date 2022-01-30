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Как убрать боль в животе во время стресса: действенные советы психолога

Автор: Styler

Когда мы на нервах, в стрессе, в волнениях реагирует весь организм. Тысячи процессов начинают происходить иначе. СРК (синдром раздраженного кишечника) – один из "классических" симптомов тревожного расстройства.

Психолог Елена Любченко на странице в Instagram рассказала, как стресс влияет на кишечный трак и научила справляться с проявлениями тревожных состояний.

В кишечном тракте миллионы нервных окончаний. Кишечник называют «вторым мозгом». И когда головной мозг реагирует на стресс возбуждением, депрессией, тревогой, "кишечный мозг" – реагирует СРК и повреждением кишечного барьера, а последнее делает организм проницаемым для инфекций и воспалений.


Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Кишечный барьер – важный блокпост иммунной системы. Если он поврежден – мы начинаем болеть. Более того, если он хронически немного поврежден – так что мы не замечаем воспаления или болей, через бреши может проникать эндотоксин и провоцировать тревожность, депрессию, плохое настроение!

И да, все это может усиливаться во время стресса (исследование про обычные публичные выступления это подтверждают). Что уж говорить о серьезных и хронических нервных расстройствах.

Тревога провоцирует стресс, а он - снижение "иммунки", что делает нас уязвимыми перед различными вирусами.



Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Что делать?

  • Успокаиваться.
  • Дышать. Три глубоких медленных вдоха уже снимают стрессовый ответ.
  • Останавливать игру воображения, если вы склонны к тревоге.
  • Не смотреть запугивающие медиа. Вы усиливаете инфостресс, а мы все и так живем в стрессовом котле.
  • Лечить живот: врач, анализы, диеты.
  • Побольше природы и позитива. Поменьше "достигаторства" и СРК.

Напомним, что ранее мы рассказывали о том, что психологи озвучили 9 типов людей в окружении, которые делают нас несчастными.

Кстати, психолог рассказал, как за пару минут совладать с паникой и тревогой.

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