Как убрать боль в животе во время стресса: действенные советы психолога

В кишечном тракте миллионы нервных окончаний. Кишечник называют «вторым мозгом». И когда головной мозг реагирует на стресс возбуждением, депрессией, тревогой, "кишечный мозг" – реагирует СРК и повреждением кишечного барьера, а последнее делает организм проницаемым для инфекций и воспалений.



Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Кишечный барьер – важный блокпост иммунной системы. Если он поврежден – мы начинаем болеть. Более того, если он хронически немного поврежден – так что мы не замечаем воспаления или болей, через бреши может проникать эндотоксин и провоцировать тревожность, депрессию, плохое настроение!



И да, все это может усиливаться во время стресса (исследование про обычные публичные выступления это подтверждают). Что уж говорить о серьезных и хронических нервных расстройствах.



Тревога провоцирует стресс, а он - снижение "иммунки", что делает нас уязвимыми перед различными вирусами.





Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Что делать?