Учасники АТО принесли Зурабу Аласанії "криваві гроші" через трансляцію футболу (фото)

Скасувати трансляцію чемпіонату світу із футболу, який зараз проходить в Росії, вимагали від керівника "Суспільного" Зураба Аласанії учасники АТО

Кілька десятків активістів засипали вхід до телеканалу “кривавими грошима” та встановили картонного Аласанію із прапором Росії через продаж прав на трансляції футболу каналам “Інтер” та НТН.

Учасники АТО прийшли до стін телеканалу із плакатами: “Аласаніє! Вдавись кривавими грошима!”, “Показуєш футбол з Росії — прославляєш окупанта!”, “Українські воїни гинуть за футбол?” та іншими. Кажуть, що керівник Суспільного через продаж прав на трансляцію футболу навіть виписав собі премію.

“Ми прийшли до "Суспільного" та його керівника Алсанії, щоб віддати йому його зароблені криваві гроші. Він продав трансляцію кривавого футболу із Росії, заробив грошенят для каналу та не забув виписати собі премії”, – заявив співорганізатор акції, голова Спілки учасників війни з російським окупантом "Форпост" Роман Семчишин.

За словами Семчинина, “Інтер” та НТН завдяки Аласанії транслюють футбол із країни-агресора, а права на інтернет-трансляцію залишилися в НСТУ.

Фото: активісти засипали "кривавими грошима" картонного Аласанію

“Нехай Аласанія з’їздить на фронт та поговорить із солдатами, чи можна транслювати футбол із країни-окупанта! Хлопці там життя віддають за кожен метр землі, а йому гривня в кишеню капає за кожну хвилину ефіру з Росії. Аласанія на наші жертви наплював, йому головне контракт виконати та премії собі виписати”, – заявив учасник акції.

Відео: "Криваві гроші" та картонний Аласанія під НСТУ (YouTube/Антон Філіппов)

Активісти також вимагали провести розслідування щодо порушення законодавства та покарати винних у пропаганді позитивного образу Росії.

“Зураб Аласанія має просити у наших воїнів вибачення за свої криваві гроші та брехню щодо трансляції футболу”, – заявив Олег Пучковський, екс-полонений.

Як відомо, НТКУ (зараз – ПАТ "НСТУ") придбало права на трансляцію матчів із Росії (2018) та Катару (2022) ще в січні 2012 року. Не заважаючи на заяви про те, що футбол із країни-агресора не транслюватиметься, керівництво телекомпанії продало ексклюзивні права на трансляцію двом каналам - "Інтеру" та НТН.