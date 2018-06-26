Участники АТО принесли Зурабу Аласании "кровавые деньги" из-за трансляции футбола (фото)

Отменить трансляцию чемпионата мира по футболу, который сейчас проходит в России, требовали от руководителя "Суспильного" Зураба Аласании участники АТО

Несколько десятков активистов засыпали вход к телеканалу "кровавыми деньгами" и установили картонного Аласанию с флагом России из-за продажи прав на трансляции футбола каналам "Интер" и НТН.

Участники АТО пришли к стенам телеканала с плакатами: "Аласания! Подавись кровавыми деньгами!", "Показываешь футбол из России - прославляешь оккупанта!", "Украинские воины гибнут за футбол?" и другими. Говорят, что руководитель "Суспильного" через продажу прав на трансляцию футбола даже выписал себе премию.

"Мы пришли к Суспильному и его руководителю Аласании, чтобы отдать ему его заработанные кровавые деньги. Он продал трансляцию кровавого футбола из России, заработал деньжат для канала не забыл выписать себе премию", - заявил соорганизатор акции, председатель Союза участников войны с российскими оккупантами "Форпост" Роман Семчишин.

По словам Семчишина, "Интер" и НТН благодаря Аласании транслируют футбол из страны-агрессора, а права на интернет-трансляцию остались в НСТУ.

Фото: активисты засыпали "кровавыми деньгами" картонного Аласанию

"Пусть Аласания съездит на фронт и поговорит с солдатами, можно ли транслировать футбол из страны-оккупанта! Ребята там жизнь отдают за каждый метр земли, а ему гривна в карман капает за каждую минуту эфира из России. Аласания на наши жертвы наплевал, ему главное контракт выполнить и премии себе выписать", - заявил участник акции.

Видео: “Криваві гроші” та картонний Аласанія під НСТУ (YouTube/Антон Филиппов)

Активисты также требовали провести расследование о нарушении законодательства и наказать виновных в пропаганде положительного образа России.

"Зураб Аласания должен просить у наших воинов прощения за свои кровавые деньги и ложь по поводу трансляции футбола", - заявил Олег Пучковский, экс-пленник.

Как известно, НТКУ (сейчас - ОАО "НСТУ") приобрело права на трансляцию матчей из России (2018) и Катара (2022) еще в январе 2012 года. Несмотря на заявления о том, что футбол из страны-агрессора не будет транслироваться, руководство телекомпании продало эксклюзивные права на трансляцию двум каналам - "Интеру" и НТН.