Вчені назвали безпечні дози алкоголю для будь-якого віку

Фахівці кажуть, що найбільшу частину населення, яка вживала небезпечну кількість алкоголю, становлять чоловіки віком 15 - 39 років. Зокрема, для цієї вікової групи алкоголь несе найбільший ризик для здоров’я. За словами експертів, вживання алкоголю становить 60% травм: автомобільні аварії, самогубства та вбивства.

Рекомендована кількість алкоголю для людей у ​​віці 15- 39 років становить 0,136 стандартного напою на день.

Також один стандартний напій визначається як 10 грамів чистого спирту, що еквівалентно невеликій склянці червоного вина (100 мл) з вмістом алкоголю 13%, банки або пляшку пива (375 мл) 3,5% міцності.

Оптимальна добова норма алкоголю для людей різного віку:

чоловіки до 39 років - 10 мл вина, або 38 мл пива;

жінки до 39 років - 20 мл вина, або 100 мл пива;

люди віком від 40 років до 64 років - від 50 до 200 мл вина в залежності від стану здоров’я, або 187-750 мл пива;

люди від 65 років - 300 мл вина, або до 1,1 л пива.

Як алкоголь шкодить підліткам

Алкоголь найбільше вражає головний мозок. Особливо згубно алкоголь діє на організм підлітка, в якого ще не завершився процес формування.

Другою після мозку в організмі алкоголем уражається печінка, в якій відбувається його розщеплення. Накопичення алкоголю в печінці призводить до тяжкої хвороби - цирозу.

Також алкоголь згубно впливає на стравохід і шлунок, порушуючи виділення і склад шлункового соку. Спирт отруює також на бронхи і легені, вони стають ослабленими.

Дуже чутливо реагує на алкоголь серце. Воно змінює свій ритм , частоту скорочень, обмінні процеси в серцевому м’язі.

До того ж у крові через алкоголь знижується захисна властивість крові, уповільнюється рух еритроцитів, які розносять кисень в організму людини, погіршується властивість згортання крові.