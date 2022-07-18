Вчені назвали безпечні дози алкоголю для будь-якого віку

Вчені з'ясували, що молоді люди, які вживають алкоголь, мають більший ризик серйозно зашкодити здоров’ю. Також здорові дорослі люди у віці після 40 років можуть відчути певну користь від помірного вживання алкоголю.
Про це пише The Lancet.
Фахівці кажуть, що найбільшу частину населення, яка вживала небезпечну кількість алкоголю, становлять чоловіки віком 15 - 39 років. Зокрема, для цієї вікової групи алкоголь несе найбільший ризик для здоров’я. За словами експертів, вживання алкоголю становить 60% травм: автомобільні аварії, самогубства та вбивства.
Рекомендована кількість алкоголю для людей у віці 15- 39 років становить 0,136 стандартного напою на день.
Також один стандартний напій визначається як 10 грамів чистого спирту, що еквівалентно невеликій склянці червоного вина (100 мл) з вмістом алкоголю 13%, банки або пляшку пива (375 мл) 3,5% міцності.
Оптимальна добова норма алкоголю для людей різного віку:
Алкоголь найбільше вражає головний мозок. Особливо згубно алкоголь діє на організм підлітка, в якого ще не завершився процес формування.
Другою після мозку в організмі алкоголем уражається печінка, в якій відбувається його розщеплення. Накопичення алкоголю в печінці призводить до тяжкої хвороби - цирозу.
Також алкоголь згубно впливає на стравохід і шлунок, порушуючи виділення і склад шлункового соку. Спирт отруює також на бронхи і легені, вони стають ослабленими.
Дуже чутливо реагує на алкоголь серце. Воно змінює свій ритм , частоту скорочень, обмінні процеси в серцевому м’язі.
До того ж у крові через алкоголь знижується захисна властивість крові, уповільнюється рух еритроцитів, які розносять кисень в організму людини, погіршується властивість згортання крові.
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