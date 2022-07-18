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Ученые назвали безопасные дозы алкоголя для всех возрастов

Как алкоголь влияет на организм (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

Ученые выяснили, что молодые люди, которые употребляют алкоголь, имеют больший риск серьезно навредить здоровью. Также здоровые взрослые люди в возрасте после 40 лет могут почувствовать определенную пользу от умеренного употребления алкоголя.

Об этом пишет The Lancet.

Специалисты говорят, что наибольшую часть населения, которая принимала опасное количество алкоголя, составляют мужчины в возрасте 15 - 39 лет. В частности, для этой возрастной группы алкоголь несет наибольший риск для здоровья. По словам экспертов, употребление алкоголя составляет 60% травм: автомобильные аварии, самоубийства и убийства.

Рекомендуемое количество алкоголя для людей в возрасте 15 - 39 лет составляет 0,136 стандартного напитка в день.

Также один стандартный напиток определяется как 10 граммов чистого спирта, что эквивалентно небольшому стакану красного вина (100 мл) с содержанием алкоголя 13%, банки или бутылку пива (375 мл) 3,5% прочности.

Оптимальная суточная норма алкоголя для людей разного возраста:

  • мужчины до 39 лет - 10 мл вина, или 38 мл пива;
  • женщины до 39 лет - 20 мл вина, или 100 мл пива;
  • люди в возрасте от 40 лет до 64 лет - от 50 до 200 мл вина в зависимости от состояния здоровья, или 187-750 мл пива;
  • люди от 65 лет - 300 мл вина, или до 1,1 л пива.

Как алкоголь вредит подросткам

Алкоголь поражает головной мозг. Особенно губительно алкоголь действует на организм подростка, у которого еще не завершился процесс формирования.

Второй после мозга в организме алкоголем поражается печень, в которой происходит его расщепление. Накопление алкоголя в печени приводит к тяжелой болезни - циррозу.

Также алкоголь пагубно влияет на пищевод и желудок, нарушая выделение и состав желудочного сока. Спирт отравляет также на бронхи и легкие, они становятся ослабленными.

Очень чувствительно реагирует на алкоголь сердце. Оно изменяет свой ритм, частоту сокращений, обменные процессы в сердечной мышце.

К тому же в крови из-за алкоголя снижается защитное свойство крови, замедляется движение эритроцитов, которые разносят кислород в организме человека, ухудшается свойство свертывания крови.

Ранее мы сообщали, почему алкоголь может серьезно навредить во время стресса.

Также Комаровский назвал алкоголь, которым украинцы отметят победу в войне.

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