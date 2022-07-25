Вчені назвали типи людей, більш схильних до раку через сонце: як захищати шкіру

Меланома може бути особливо небезпечною, якщо її не діагностувати на ранній стадії, оскільки вона може поширитися на інші частини тіла, що значно ускладнює її лікування.

Ризик раку шкіри залежить від генетики та впливу сонця

"Раніше вважалося, що лише деякі пацієнти з меланомою будуть демонструвати патогенний варіант зародкової лінії в генах схильності до раку, що вказує на спадковий компонент їх ризику меланоми", - зазначає Джошуа Арбесман, доктор медичних наук, дерматолог Клівлендської клініки та старший автор дослідження.

Спадкові генетичні варіанти зазвичай передаються з покоління в покоління, а варіанти в певних генах пов'язані з різними типами раку.

Наприклад, мутації в генах BRCA пов'язані з розвитком раннього раку молочної залози та раку яєчників, але також можуть збільшити ризик розвитку меланоми.

Шкідливі варіанти в генах, що контролюють процес генетичної репарації, що називається репарацією невідповідності ДНК, зазвичай пов'язані зі станом, що називається синдромом Лінча, коли носії мають підвищений ризик розвитку декількох видів раку, включаючи колоректальний рак, у більш ранньому віці, ніж можна було б очікувати, ніж люди в основне населення.

Як показали результати дослідження, 32,7% виявлених генетичних варіантів пов'язані з підвищеним ризиком меланоми. Відомо, що дві третини виявлених варіантів, що залишилися, корелюють з підвищеним ризиком розвитку раку, але не конкретно меланоми.

Хто більш схильний до раку через сонце

Також науковці з'ясували, що ризик раку через вплив сонячних променів збільшений у певної категорії людей. Зокрема у світлошкірих і світлооких, з великою кількістю родимок, пише Entallergyandsinus.

Шкіра світлого типу з численними родимками більше схильна до травмуючої дії ультрафіолетового випромінювання, відповідно має велику ймовірність зазнавати пошкоджень: від сонячних опіків до онкологічних утворень.

З'ясувалося, що найбільш чутлива до шкідливого впливу сонця шкіра у рудоволосих людей з великою кількістю веснянок і родимок. Для них рекомендується мінімізувати перебування на сонці.

З метою профілактики також фахівці раджу людям з групи ризику захищати шкіру, використовуючи креми з високими цифрами захисту від ультрафіолетових променів.