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Вчені назвали захворювання, яке втричі підвищує ризик інсульту у жінок

Новость на русском →
Четвер 21 липня 2022 17:18
Вчені назвали захворювання, яке втричі підвищує ризик інсульту у жінок Фото: Яке захворювання у жінок у тричі підвищує ризик інсульту (freepik-com)
Автор: Анна Шиканова

Інсульт - небезпечний стан, при якому фатально вражає серцево-судинну систему і мозок людини. Кровопостачання мозку раптово припиняється і людина може загинути. З найчастіших наслідків інсульту - порушення мови, функцій однієї руки та ноги.

І хронічні захворювання можуть тільки погіршити ситуацію або стати додатковим фактором ризику для розвитку інсульту. Про це повідомляє Express.

За даними нового дослідження Американської асоціації інсульту (ASA), одним з таких факторів ризику може стати ендометріоз у жінок. Жінки з таким захворюванням на 34% частіше стають жертвами інсульту.

Ендометріоз збільшує ризик серцевого нападу у жінок, а також має вплив на підвищення кров'яного тиск і високого рівня холестерину.

"Лікарі повинні дивитися на здоров'я жінки в цілому, включаючи підвищений кров'яний тиск, високий рівень холестерину та інші фактори інсульту, а не тільки на симптоми, конкретно пов'язані з ендометріозом, такі, як тазовий біль і безпліддя", - підкреслила автор дослідження професор Стейсі Міссмер.

Медики відзначають, що, хоча результат дослідження шокує, не варто стверджувати, що у всіх жінок з ендометріозом обов'язково буде інсульт. Ці дані показують, що при ендометріозі ризик розвитку інсульту стає вище на 34%.

Від ендометріозу страждає практично кожна 10 жінка на планеті, але багато хто дотепер не знає, що це таке.

При ендометріозі виникає стан, коли тканина в слизовій оболонці починає рости в інші місцях - в яєчниках і фаллопієвих трубах. Це викликає біль і безпліддя.

Симптоми ендометріозу:

  • Біль у нижній частині живота або спині, тазовий біль
  • Біль під час менструації, яка заважає жити звичайним життям.
  • Біль під час або після сексу
  • Біль при сечовипусканні або дефекації, і посилюється під час менструації
  • Запір
  • Діарея
  • Кров у сечі під час менструації
  • Проблеми при зачатті дитини

Ендометріоз може переслідувати жінку в будь-якому віці та створювати масу проблем. І проблема посилюється тим фактом, що ендометріоз повністю вилікувати неможливо.

А діагностувати його теж складно - через велику кількість симптомів і типів ураження. Тим більше, що жінки часто не звертають увагу на перші симптоми та не звертаються до лікаря.

Однак сучасна медицина має багато способів впоратися з симптомами ендометріозу і значно полегшити життя жінки. Це знеболюючі препарати та гормональна терапія.

До речі, раніше ми писали про те, звідки береться метеоризм і здуття живота і як з цим боротися.

А ще розповідали про те, чому місячні починаються раніше циклу і яка небезпека.

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