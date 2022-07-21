Ученые назвали заболевание, которое в три раза повышает риск инсульта у женщин

Инсульт - опасное состояние, при котором фатально поражает сердечно-сосудистую систему и мозг человека. Кровоснабжение мозга внезапно прекращается и человек может погибнуть. Из самых частых последствий инсульта - нарушение речи, функций одной руки и ноги.

И хронические заболевания могут только усугубить ситуацию или стать дополнительным фактором риска для развития инсульта. Об этом сообщает Express.

По данным нового исследования Американской ассоциации инсульта (ASA), одним из таких факторов риска может стать эндометриоз у женщин. Женщины с таким заболеванием на 34% чаще становятся жертвами инсульта.

Эндометриоз увеличивает риск сердечного приступа у женщин, а также имеет влияние на повышение кровяного давление и высокого уровня холестерина.

"Врачи должны смотреть на здоровье женщины в целом, включая повышенное кровяное давление, высокий уровень холестерина и другие факторы инсульта, а не только на симптомы, конкретно связанные с эндометриозом, такие, как тазовая боль и бесплодие", - подчеркнула автор исследования профессор Стейси Миссмер.

Медики отмечают, что, хотя результат исследования шокирует, не стоит утверждать, что у всех женщин с эндометриозом обязательно будет инсульт. Эти данные показывают, что при эндометриозе риск развития инсульта становится выше на 34%.

От эндометриоза страдает практически каждая 10 женщина на планете, но многие до сих пор не знают, что это такое.

При эндометриозе возникает состояние, когда ткань в слизистой оболочке начинает расти в другие местах - в яичниках и фаллопиевых трубах. Это вызывает боль и бесплодие.

Симптомы эндометриоза:

Боль в нижней части живота или спине, тазовая боль

Боль во время менструации, которая мешает жить обычной жизнью.

Боль во время или после секса

Боль при мочеиспускании или дефекации, и усиливается во время менструации

Запоры

Диарея

Кровь в моче во время менструации

Проблемы при зачатии ребенка

Эндометриоз может преследовать женщину в любом возрасте и создавать массу проблем. И проблема усугубляется тем фактом, что эндометриоз полностью излечить невозможно.

А диагностировать его тоже сложно - из-за большого количество симптомов и типов поражения. Тем более, что женщины часто не обращают внимание на первые симптомы и не обращаются к врачу.

Однако современная медицина имеет много способов справиться с симптомами эндометриоза и значительно облегчить жизнь женщины. Это обезболивающие препараты и гормональная терапия.