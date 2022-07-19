Науковці пояснили, чому дітям потрібно грати у шахи

У недавньому дослідженні вчені з'ясували, як гра в шахи впливає на розвиток навичок логіки та раціонального мислення у дітей, а також когнітивних поведінкових змін. Виявилося, що шахи з юних років можуть знизити неприйняття ризику за рахунок впливу ситуацій виграшу/програшу та конкуренції, а також прийняття стратегічних ризиків.

Результати роботи вчених з Університетів Монаша та Дікіна були опубліковані в Journal of Development Economics .

За словами керівника дослідження професора Асада Іслама, директора Центру економіки розвитку та сталого розвитку бізнес-школи Монаш, концепція ризику та винагороди добре сформульована у грі в шахи, де гравці часто жертвують пішаками, кіньми та слонами, якщо це допомагає поставити мат королю суперника і виграти партію.

"Такі жертви за своєю суттю є ризикованими, тому що, якщо чиїсь розрахунки помилкові, жертва може виявитися фатальною, що зрештою призведе до швидкого програшу", - сказав він.

Так, діти повинні знати, як іти на прорахований ризик, адже у багатьох життєвих ситуаціях буває так, що за ним часто стоять велика нагорода.

"Однак межу між необхідним розрахованим ризиком та безрозсудною поведінкою іноді важко визначити. Вивчення шахів може допомогти подолати цей розрив", - додав науковець.

Дослідники вивчили вплив інтенсивних занять гри в шахи на більш ніж 400 учнів 5-х класів, які раніше не мали досвіду гри.

Школярі оцінювалися за своїми когнітивними та не когнітивними поведінковими змінами, включаючи ризик, управління часом та здатність концентруватися протягом майже року після закінчення навчання.

Як показали результати, у дітей розвинулося нижче неприйняття ризику, вони стали отримати кращі оцінки з математики, а також покращили навички логіки та раціонального мислення.

Досвідчені шахові тренери погоджуються, що ця гра часто є серією прорахованих ризиків, називають шахи "спортом для мозку" і "справжнім тренуванням розумових м'язів", пише abc.net.au.

"Гра в шахи - це просто вправа про вирішення проблем після вправи по вирішенню проблем, тому учні завжди шукають закономірності, пов'язують ідеї, вони аналізують дошку, вони намагаються думати наперед, що вони роблять і що робить їх противник", - висловився австралійський шахіст Рікманіс про розвиток в учнів гри в шахи здатності до критичного мислення.