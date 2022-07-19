Ученые объяснили, почему детям нужно играть в шахматы

В недавнем исследовании ученые выяснили, как игра в шахматы влияет на развитие навыков логики и рационального мышления у детей, а также когнитивных поведенческих изменений. Оказалось, что шахматы с юных лет могут снизить неприятие риска за счет воздействия ситуаций выигрыша/проигрыша и конкуренции, а также принятия стратегических рисков.

Результаты работы ученых из Университетов Монаша и Дикина были опубликованы в Journal of Development Economics .

По словам руководителя исследования профессора Асада Ислама, директора Центра экономики развития и устойчивого развития бизнес-школы Монаш, концепция риска и вознаграждения хорошо сформулирована в игре в шахматы, где игроки часто жертвуют пешками, конями и слонами, если это помогает поставить мат королю противника и выиграть партию.

"Такие жертвы по своей сути рискованны, потому что, если чьи-то расчеты ошибочны, жертва может оказаться фатальной, что в конечном итоге приведет к быстрому проигрышу", - сказал он.

Так, дети должны знать, как идти на просчитанный риск, ведь во многих жизненных ситуациях бывает так, что за ним часто стоит большая награда.

"Однако грань между необходимым рассчитанным риском и безрассудным поведением иногда трудно определить. Изучение шахмат может помочь преодолеть этот разрыв", - добавил ученый.

Исследователи изучили влияние интенсивных занятий игры в шахматы на более чем 400 учащихся 5-х классов, которые ранее не имели опыта игры.

Школьники оценивались по своим когнитивным и некогнитивным поведенческим изменениям, включая риск, управление временем и способность концентрироваться, в течение почти года после окончания обучения.

Как показали результаты, у детей развилось ниже неприятия риска, они стали получить лучшие оценки по математике, а также улучшили навыки логики и рационального мышления.

Опытные шахматные тренеры соглашаются, что эта игра часто представляет собой серию просчитанных рисков, называют шахматы "спортом для мозга" и "настоящей тренировкой умственных мышц", пишет abc.net.au.

"Игра в шахматы - это просто упражнение по решению проблем после упражнения по решению проблем, поэтому ученики всегда ищут закономерности, связывают идеи, они анализируют доску, они пытаются думать наперед, что они делают и что делает их противник", - высказался австралийский шахматист Рикманис о развитии у учащихся игре в шахматы способности к критическому мышлению.