ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Вчені попереджають: Instagram шкодить вашому здоров'ю

STYLERЖиття    25.12.2018 - 20:05
Вчені попереджають: Instagram шкодить вашому здоров'ю
Ілюстративне фото: pixabay.com

Прихильниці популярного додатку занадто захоплюються модними дієтами

Дослідження показало, що жінки частіше відмовляються від прийому в їжу найважливіших нутрієнтів і стикаються з депресіями, якщо вони користуються Instagram щодня. Про це пише портал про здоров’я "Ukrhealth".

Вчені довели, що дедалі більша кількість молодих жінок страждає від дефіциту найважливіших поживних речовин у результаті слідуванню модним дієтам із соціальних мереж.

Вчені попереджають: Instagram шкодить вашому здоров'ю

Ілюстративне фото: pixabay.com

Експерти попереджають, що жінки після 20-ти і 30-ти страждають через нестачу таких ключових мінералів, як калій, магній та мідь. Це особливо погано для жінок, у яких вже є дефіцит заліза, кальцію та йоду.

Багато представниць прекрасної статі добровільно відмовляються від глютену, молочних і зернових продуктів, а також цукру. Причиною цього може бути Instagram і інші соціальні мережі, які спонукають до неправильного харчування.

Вчені попереджають: Instagram шкодить вашому здоров'ю

Ілюстративне фото: pixabay.com

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чи варто їсти макарони під час схуднення.

Читайте також: Яєчня в авокадо: рецепт смачного і корисного сніданку.

Раніше ми також повідомляли про те, що вчені з'ясували механізм, через який надмірне вживання цукру призводить до зайвої ваги.

М'ясо або Олів'є? Дієтолог розповів, як не з'їсти зайвого на Новий рік Схуднути з користю для здоров'я: все про дієту DASH
Новини України здоровое питаниедиетаинстаграм
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся