Вчені попереджають: Instagram шкодить вашому здоров'ю

Ілюстративне фото: pixabay.com

Прихильниці популярного додатку занадто захоплюються модними дієтами

Дослідження показало, що жінки частіше відмовляються від прийому в їжу найважливіших нутрієнтів і стикаються з депресіями, якщо вони користуються Instagram щодня. Про це пише портал про здоров’я "Ukrhealth".

Вчені довели, що дедалі більша кількість молодих жінок страждає від дефіциту найважливіших поживних речовин у результаті слідуванню модним дієтам із соціальних мереж.

Ілюстративне фото: pixabay.com

Експерти попереджають, що жінки після 20-ти і 30-ти страждають через нестачу таких ключових мінералів, як калій, магній та мідь. Це особливо погано для жінок, у яких вже є дефіцит заліза, кальцію та йоду.

Багато представниць прекрасної статі добровільно відмовляються від глютену, молочних і зернових продуктів, а також цукру. Причиною цього може бути Instagram і інші соціальні мережі, які спонукають до неправильного харчування.

Ілюстративне фото: pixabay.com

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чи варто їсти макарони під час схуднення.

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Раніше ми також повідомляли про те, що вчені з'ясували механізм, через який надмірне вживання цукру призводить до зайвої ваги.