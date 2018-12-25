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Ученые предупреждают: Instagram вредит вашему здоровью

STYLERЖизнь    25.12.2018 - 20:05
Ученые предупреждают: Instagram вредит вашему здоровью
Иллюстративное фото: pixabay.com

Поклонницы популярного приложения чересчур увлекаются модными диетами

Исследование показало, что женщины все чаще отказываются от приема в пищу важнейших нутриентов и сталкиваются с депрессиями, если они пользуются Instagram ежедневно. Об этом пишет портал о здоровье "Ukrhealth".

Ученые доказали, что все большее количество молодых женщин страдает от дефицита важнейших питательных веществ из-за следования модным диетам из социальных сетей.

Ученые предупреждают: Instagram вредит вашему здоровью

Иллюстративное фото: pixabay.com

Эксперты предупреждают, что женщины после 20-ти и 30-ти страдают из-за недостатка таких ключевых минералов, как калий, магний и медь. Это особенно плохо для женщин, у которых уже есть дефицит железа, кальция и йода.

Многие представительницы прекрасного пола добровольно отказываются от глютена, молочных и зерновых продуктов, а также сахара. Причиной этого может быть Instagram и другие социальные сети, которые побуждают к неправильному питанию.

Ученые предупреждают: Instagram вредит вашему здоровью

Иллюстративное фото: pixabay.com

Напомним, ранее мы писали о том, стоит ли есть макароны во время похудения.

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Ранее мы также сообщали о том, что ученые из'выяснили механизм, через который чрезмерное употребление сахара приводит к лишнему весу.

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