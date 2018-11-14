Била головою об парту: вчителька жорстко зірвалася на другокласника

В одній із російських шкіл вчитель, розсердившись на другокласника, схопила його за шию і кілька разів вдарила головою об парту. Дане відео на своїй сторінці в Youtube опублікував телеканал 360.

Обурливий інцидент стався в шкільному закладі в Томській області.

Як стверджують свідки інциденту, так званий педагог вирішила покарати дитину за те, що та відволіклася від підручника і почухала ногу. Подія потрапила в поле моніторингу відеокамерою.

Повідомляється, що вчителька була звільнена у той же день адміністрацією навчального закладу.

Так само за даним фактом було порушено кримінальну справу про невиконання обовязків по вихованню неповнолітнього.

Примітно, що вчителька мала понад 40 років трудового стажу, і має вищу категорію кваліфікації.

Так само повідомлялося, що на території Росії у ще одній школі стався неприємний інцидент. В Російській Федерації в сільську школу під Волгоградом учень восьмого класу приніс каністру з бензином, сокири і ножі. 14-річний Діма з Червоного Хутора хотів помститися за цькування.

Крім того, раніше стало відомо, що Київі викладачі не стали викликати швидку допомогу першокласнику, який впав з турніка під час прогулянки. Крім вищевикладеного нагадуємо, що у Чернівецькій області учениця першого класу вистрибнула з окна второго поверху школи.