Била головой об парту: учительница жестко сорвалась на второкласснике

В одной из российских школ учитель, рассердившись на второклассника, схватила его за шею и несколько раз ударила головой об парту. Данное видео на своей странице в Youtube опубликовал телеканал 360.

Возмутительный инцидент произошел в школьном учреждении в Томской области.

Как утверждают свидетели инцидента, так называемый педагог решила наказать ребенка за то, что тот отвлекся от учебника и почесал ногу. Происшествие попало в поле мониторинга видеокамерой.

Сообщается, что учительница была уволена в тот же день администрацией образовательного учреждения.

Также по данному факту было возбуждено уголовное дело о неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Примечательно, что учительница имела более 40 лет трудового стажа, и имеет высшую категории квалификации.

Ранее сообщалось, что на территории России в еще одной школе произошел неприятный инцидент. В Российской Федерации в сельскую школу под Волгоградом ученик восьмого класса принес канистру с бензином, топор и ножи. 14-летний Дима из Красного Хутора хотел отомстить за травлю.

Кроме того, ранее стало известно, что в Киеве преподаватели не стали вызывать скорую помощь первокласснику, который упал с турника во время прогулки. Кроме вышеизложенного напоминаем, что в Черновицкой области ученица первого класса выпрыгнула из окнавторого этажа школы.