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Вдарив шокером і зґвалтував 10-річну дівчинку: у Києві шукають нелюдя (фото)

STYLERLIFE        26.03.2018 - 12:57
Колаж РБК-Україна
Колаж РБК-Україна

Інцидент стався в п'ятницю, 23 березня

У Києві на вулиці Бальзака, чоловік зґвалтував 10-річну дівчинку. Про інцидент повідомили на сторінці dtp.kiev.ua у соціальній мережі Facebook.

Фоторобот (facebook.com/dtp.kiev.ua)

"Деснянським районним управлінням поліції розшукується чоловік, який 23.03.18. за допомогою шокера в під'їзді будинку 88а по вулиці Бальзака скоїв згвалтування неповнолітньої дівчинки, 2007 р. н." – сказано в повідомленні.

Фоторобот (facebook.com/dtp.kiev.ua)

В спільноті також оприлюднили фоторобот злочинця.

Всіх, хто впізнає зловмисника чи побачить його десь, просять відразу звертатися в поліцію.

Скріншот поста (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Нагадаємо, що в Одесі розшукують ґвалтівника зниклої 16-річної дівчини.

В поліції розшукують підозрюваного в учиненні злочину в ніч з 20 на 21 березня Віктора Бурлаку, 18-річного уродженця міста Кілія (Одеська область) без певного місця проживання.

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Теги: Изнасилование
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