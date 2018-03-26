Вдарив шокером і зґвалтував 10-річну дівчинку: у Києві шукають нелюдя (фото)

Інцидент стався в п'ятницю, 23 березня
У Києві на вулиці Бальзака, чоловік зґвалтував 10-річну дівчинку. Про інцидент повідомили на сторінці dtp.kiev.ua у соціальній мережі Facebook.
Фоторобот (facebook.com/dtp.kiev.ua)
"Деснянським районним управлінням поліції розшукується чоловік, який 23.03.18. за допомогою шокера в під'їзді будинку 88а по вулиці Бальзака скоїв згвалтування неповнолітньої дівчинки, 2007 р. н." – сказано в повідомленні.
Фоторобот (facebook.com/dtp.kiev.ua)
В спільноті також оприлюднили фоторобот злочинця.
Всіх, хто впізнає зловмисника чи побачить його десь, просять відразу звертатися в поліцію.
Скріншот поста (facebook.com/dtp.kiev.ua)
Нагадаємо, що в Одесі розшукують ґвалтівника зниклої 16-річної дівчини.
В поліції розшукують підозрюваного в учиненні злочину в ніч з 20 на 21 березня Віктора Бурлаку, 18-річного уродженця міста Кілія (Одеська область) без певного місця проживання.
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