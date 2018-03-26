Ударил шокером и изнасиловал 10-летнюю девочку: в Киеве ищут нелюдя (фото)

Инцидент произошел в пятницу, 23 марта
В Киеве на улице Бальзака мужчина изнасиловал 10-летнюю девочку. Об инциденте сообщили на странице dtp.kiev.ua в социальной сети Facebook.
Фоторобот (facebook.com/dtp.kiev.ua)
"Деснянским районным управлением полиции разыскивается мужчина, который 23.03.18. при помощи шокера в подъезде дома 88а по улице Бальзака совершил изнасилование несовершеннолетней девочки, 2007 г.р." – сказано в сообщении.
Фоторобот (facebook.com/dtp.kiev.ua)
В сообществе также опубликовали фоторобот преступника.
Всех, кто узнает злоумышленника или увидит его где-то, просят сразу обращаться в полицию.
Скриншот поста (facebook.com/dtp.kiev.ua)
Напомним, что в Одессе разыскивают насильника пропавшей 16-летней девушки.
В полиции разыскивают подозреваемого в учинении преступления в ночь с 20 на 21 марта Виктора Бурлаку, 18-летнего уроженца города Килия (Одесская область) без определенного места жительства.
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