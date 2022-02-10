Ви здивуєтеся: блогер розповіла, як правильно використовувати засоби для волосся

Здавалося б, що може бути простіше - помити голову або зробити маску? Намилюй голову, лей на око - і все буде добре! Але не все так просто. Навіть тут важливі свої нюанси.

Б'юті-блогер Катерина Коцемір розповіла на своїй сторінці в Instagram , як правильно використовувати шампунь та інші засоби для волосся та застерегла від частих помилок.

Шампунь

Кількість використовуваного шампуня залежить не від довжини волосся, зовсім ні! Адже його ми наносимо тільки на корені і шкіру голови, а утворену піну простягаємо по довжині волосся. Кількість залежить, як правило, від самого шампуню.

Сульфатні шампуні піняться краще, його потрібно зовсім небагато, іноді буквально горошина. З бессульфатними і органічними шампунями - вже складніше, залежить від рецептури шампуню, але іноді і, правда, витрата буває в рази більше. Піняться такі шампуні гірше, але більш м'яко впливають на шкіру і волосся (не сушать, не пушать).

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Кондиціонери/бальзами і маски

Ось тут вже грає роль не тільки довжина, але і густота, пористість волосся. Якщо волосся пухнасте, пористе, кучеряве, то воно "з'їдає" більше засобу. В такому випадку кількість маски може бути більше, ніж для низькопористого волосся. Мої маски витрачаються дуже повільно, тому що я володарка прямого, низькопористого волосся і для мене завжди потрібно зовсім небагато засобу (інакше буде перепит).

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Починати наносити догляд краще з кінчиків, піднімаючись вгору.

На кінчики можна нанести трохи більше засобу, особливо якщо вони пошкоджені. Пам'ятаємо, що живильні, зволожуючі, відновлюючі маски на корені не наносимо. Кондиціонери та бальзами в принципі не потрібно наносити на корені і шкіру голови.



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Важливо правильно використовувати засоби при догляді за волоссям (фото: freepik.com)

Незмивний догляд

Тут, як правило, дівчатка стикаються з проблемами. Більшість переборщують з кількістю засобу і виходить зворотний ефект, замість догляду та захисту - перепит. Пам'ятайте, що це незмивний догляд - все те, що ви нанесете, залишиться на вашому волоссі. Навіть якщо у вас довге волосся, наносьте трохи засобу (розміром з монету, якщо це крем).

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Незмивашка - це не маска! Кількість незмивашки має бути в рази менше, ніж маски. Нанесіть незмивашку (якщо це масло, крем або еліксир) спочатку на руку, розітріть, а потім акуратно розподіліть по довжині волосся. Відступаємо від коренів завжди мінімум 4-5 см!