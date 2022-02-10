Вы удивитесь: блогер рассказала, как правильно использовать средства для волос

Казалось бы, что может быть проще - помыть голову или сделать маску? Намыливай голову, лей на глаз - и все будет хорошо! Но не все так просто. Даже здесь важны свои нюансы.

Бьюти-блогер Екатерина Коцемир рассказала на своей странице в Instagram , как правильно использовать шампунь и другие средства для волос и предостерегла от частых ошибок.

Шампунь

Количество используемого шампуня зависит не от длины волос, вовсе нет! Ведь его мы наносим только на корни и кожу головы, а образовавшуюся пену протягиваем по длине волос. Количество зависит, как правило, от самого шампуня.

Сульфатные шампуни пенятся лучше, его нужно совсем немного, иногда буквально горошина. С бессульфатными и органическими шампунями - уже сложнее, зависит от рецептуры шампуня, но иногда и, правда, расход бывает в разы больше. Пенятся такие шампуни хуже, но более мягко воздействуют на кожу и волосы (не сушат, не пушат).

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Кондиционеры/бальзамы и маски

Вот здесь уже играет роль не только длина, но и густота, ПОРИСТОСТЬ волос. Если волосы пушистые, пористые, вьющиеся, то они "съедают" больше средства. В таком случае количество маски может быть больше, чем для низкопористых волос. Мои маски расходуются очень медленно, потому что я обладательница прямых, низкопористых волос и для меня всегда нужно совсем немного средства (иначе будет перепит).

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Начинать наносить уход лучше с кончиков, поднимаясь вверх.

На кончики можно нанести чуть больше средства, особенно если они повреждены. Помним, что питательные, увлажняющие, восстанавливающие маски на корни не наносим. Кондиционеры и бальзамы в принципе не нужно наносить на корни и кожу головы.



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Важно правильно использовать средства при уходе за волосами (фото: freepik.com)

Несмывемый уход

Здесь, как правило, девочки сталкиваются с проблемами. Большинство перебарщивают с количеством средства и получается обратный эффект, вместо ухода и защиты - перепит. Помните, что это несмываемый уход - все то, что вы нанесёте, останется на ваших волосах. Даже если у вас длинные волосы, наносите немного средства (размером с монету, если это крем).

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Несмывашка - это не маска! Количество несмывашки должно быть в разы меньше, нежели маски. Нанесите несмывашку (если это масло, крем или эликсир) сначала на руку, разотрите, а затем аккуратно распределите по длине волос. Отступаем от корней всегда минимум 4-5 см!