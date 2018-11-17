Загроза для життя: названо найбільш небезпечні туристичні напрямки у 2019 році

Фото: (pixabay.com)

Повідомляється, що до антирейтингу потрапили переважно країни Близького Сходу та Африки

Експерти в області безпеки і охорони здоров'я International SOS визначили найнебезпечніші країни для туристичного візиту. Серед них виявилися Лівія, Афганістан, Сомалі, Сирія, Ємен, Малі і Південний Судан. Про те, які країни стануть найбільш ризикованими місцями для туристів в 2019 році, повідомляє Daily Mail.

Експерти відзначають, що якщо мандрівники зважаться відправитися в ці країни, їх здоров'ю і життю загрожує небезпека. В цих країнах низький рівень особистої безпеки, високі ризики для здоров'я і є серйозні небезпеки при пересуванні по дорогах.

На думку експертів, країни, де здоров'я жителів підлягає максимальному ризику — це Південний Судан, Нігерія, Кот-Д'івуар, Ірак, Венесуела, Північна Корея і Сьєрра-Леоне. При цьому найменш безпечно їздити по дорогах в Бразилії, Болівії, Саудівській Аравії, Ірані та Казахстані, вважають експерти.

Найбільш безпечними країнами за трьома параметрами стали Норвегія, Фінляндія та Ісландія, а країнами з незначними ризиками в сфері безпеки — Данія, Швейцарія, Словенія і Гренландія.

Нагадаємо, що Названо найбільш залежні від туризму міста світу.

експерти розповіли, які місця будуть набирати популярність серед туристів наступні 12 років.

Відео: (video.rbc.ua)