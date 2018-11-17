Угроза для жизни: названы самые опасные туристические направления в 2019 году

Фото: (pixabay.com)

Сообщается, что в антирейтинг попали преимущественно страны Ближнего Востока и Африки

Эксперты в области безопасности и здравоохранения International SOS определили самые опасные страны для туристического визита. Среди них оказались Ливия, Афганистан, Сомали, Сирия, Йемен, Мали и Южный Судан. О том, какие страны станут наиболее рискованными местами для туристов в 2019 году, сообщает Daily Mail.

Эксперты отмечают, что если путешественники решатся отправиться в эти страны, их здоровью и жизни угрожает опасность. В этих странах низкий уровень личной безопасности, высокие риски для здоровья и есть серьезные опасности при передвижении по дорогам.

По мнению экспертов, страны, где здоровье жителей подвергается максимальному риску — это Южный Судан, Нигер, Кот-д’Ивуар, Ирак, Венесуэла, Северная Корея и Сьерра-Леоне. При этом наименее безопасно ездить по дорогам в Бразилии, Боливии, Саудовской Аравии, Иране и Казахстане, считают эксперты.

Самыми безопасными странами по трем параметрам стали Норвегия, Финляндия и Исландия, а странами с незначительными рисками в сфере безопасности — Дания, Швейцария, Словения и Гренландия.

Напомним, что Названы самые зависимые от туризма города мира.

Также эксперты рассказали, какие места будут набирать популярность среди туристов следующие 12 лет.

Видео: (video.rbc.ua)