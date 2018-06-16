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"Загрожує здоров'ю українців": нардеп вимагає скасувати Київпрайд-2018 (фото)

STYLERLIFE        16.06.2018 - 10:04
Фото: Марш рівності (РБК-Україна)
Фото: Марш рівності (РБК-Україна)

На думку політика, проводити фестиваль потрібно за містом

Народний депутат від фракції РПЛ Ігор Мосійчук вимагає заборонити проведення Маршу рівності, який пройде в неділю, 17 червня. Відповідний пост політик розмістив на своїй сторінці в Facebook.

"Звернувся в Окружний адміністративний суд міста Києва і в КМДА з вимогою заборонити гей-парад у столиці. Мені все одно, хто з ким спить – це їх справа. Але, разом з тим, вважаю порушенням свого права на виховання дітей на засадах традиційних сімейних цінностей через пропаганду сексуальних збочень. Іншими словами, агресивна меншість порушує права більшості, що є неприпустимим", - сказав він.

За словами парламентаря, проведення Київпрайду нібито несе в собі відразу кілька загроз для громадськості.

"Проведення гей-параду в столиці несе загрозу громадському порядку, життю і здоров'ю українців. У зв'язку з цим, якщо хочуть, то нехай ходять-бродять десь у полі за межею міста", - підкреслив він.

Фото: скріншот поста (facebook.com/igor.mosijcuk)

До речі, травесті-діва Монро показала образ, підготовлений для Маршу рівності, який відбудеться у Києві в неділю, 17 червня.

"Мурки, салют. Не судіть строго, це проба пера в drag queen макіяжі. Хочу навчитися філігранно малювати нові обличчя, форми, і міксувати кольори. Поки що задоволена рум'янами і губами, з бровами треба попрактикуватися, а вії взяти погустіше, плюс клеїти нижні. До #КиївПрайд час ще є", - зазначила артистка.

Марш рівності в Києві (video.rbc.ua)

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Теги: гей-парад, КиевПрайд
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