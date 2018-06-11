КиевПрайд-2018: травести-дива Монро показала образ для Марша равенства (фото)

Артистка готовит яркий макияж

Травести-дива Монро показала образ, подготовленный для Марша равенства, который состоится в Киеве в воскресенье, 17 июня. Соответствующее фото Монритта Хачатурян опубликовала на своей странице в соцсети Instagram.

"Мурки, салют. Не судите строго, это проба пера в drag queen макияже. Хочу научиться филигранно рисовать новые лица, формы, и миксовать цвета. Пока что довольна румянами и губами, с бровями нужно попрактиковаться, и ресницы взять погуще, плюс клеить нижние. До #КиївПрайд время еще есть", - отметила артистка.

"Напоминаю, #маршРавенства состоится 17 июня, в воскресенье, в 9:00, старт возле Оперного театра. #неугомоннаяМонро", - написала Монро.

Фото: Дива Монро (instagram.com/monritta)

Скриншот поста (instagram.com/monritta)

"Тихий ужас! Но вам идет! " – отметили в комментариях.

"Ни на кого не похожая!" – написали в сети.

"Очень шикарно! Мне безумно понравилось! Бомба!" – отметил один из пользователей.

Скриншот комментариев (instagram.com/monritta)

Ранее травести-дива Монро сделала макияж известному ведущему.

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